***DZYMK* *DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
23.09.2020 13:35
***DZYMK******DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.10.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kredi derecelendirme kuruluşu KOBİRATE Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.'nin, Şirketimiz Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'ne ilişkin yürüttüğü kredi derecelendirme süreci sonucunda Şirketimizi "Yatırım Yapılabilir" kategoride derecelendirerek Uzun Vadeli Ulusal Notumuzu KR AA, Kısa Vadeli Ulusal Notumuzu A-1 olarak teyit etmiş, her iki not görünümünü ise "Durağan" olarak değerlendirmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876283
BIST
14:571.103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 6,93
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096
|
1.106
En Düşük
1.099
14:577,6937
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0314
|Açılış
|: 7,7130
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6830
|
7,6950
En Düşük
7,6530
14:578,9957
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0171
|Açılış
|: 9,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0074
En Düşük
8,9397
14:57466,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -2,25
|Açılış
|: 466,14
|
|Önceki Kapanış
|: 468,39
|
470,11
En Düşük
462,36
BIST En Aktif Hisseler14:57
|ADESE
|2,31
|364.236.746
|% 10,00
|
|ACSEL
|13,42
|3.782.999
|% 10,00
|
|DARDL
|15,18
|8.467.513
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.357,10
|971.125
|% 10,00
|
|RODRG
|6,38
|2.588.257
|% 10,00
|
|YONGA
|48,16
|1.827.142
|% -9,98
|
|SODSN
|20,22
|785.476
|% -9,97
|
|SUMAS
|35,50
|629.699
|% -9,97
|
|UFUK
|13,40
|789.528
|% -9,95
|
|DAGI
|11,15
|1.144.001
|% -9,94
|
|SISE
|6,84
|1.590.168.619
|% 2,24
|
|KRDMD
|3,34
|779.779.417
|% 1,83
|
|PETKM
|4,15
|615.742.227
|% -1,89
|
|ADESE
|2,31
|364.236.746
|% 10,00
|
|GARAN
|6,55
|309.968.792
|% 1,24
|
|KRDMD
|3,34
|779.779.417
|% 1,83
|
|SISE
|6,84
|1.590.168.619
|% 2,24
|
|ADESE
|2,31
|364.236.746
|% 10,00
|
|PETKM
|4,15
|615.742.227
|% -1,89
|
|IHLAS
|1,08
|144.598.315
|% 1,89
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6896
|7,6937
|% 0,41
|
|Euro
|8,9899
|8,9957
|% 0,19
|
|Sterlin
|9,7580
|9,8069
|% 0,24
|
|Frank
|8,3157
|8,3658
|% 0,18
|
|Riyal
|2,0443
|2,0546
|% 0,33
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.885
|-15,24
|
|Altın Gr.
|466
|466
|-2,66
|
|Cumhuriyet
|3.100
|3.150
|-26,00
|
|Tam
|3.079
|3.156
|-36,38
|
|Yarım
|1.488
|1.526
|-17,60
|
|Çeyrek
|746
|763
|-8,80
|
|Gümüş.Ons
|23,35
|23,39
|-1,00
|
|Gümüş Gr.
|5,78
|5,79
|-0,23
|
|B. Petrol
|41,74
|41,74
|0,03
|
Seans Raporu
14:57
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