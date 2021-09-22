***DZYMK* *DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***DZYMK******DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.09.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKredi derecelendirme kuruluşu KOBİRATE Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.'nin, Şirketimiz Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'ne ilişkin yürüttüğü kredi derecelendirme süreci sonucunda Şirketimizi " Yatırım Yapılabilir" kategoride derecelendirerek Uzun Vadeli Ulusal Notumuzu KR AA, Kısa Vadeli Ulusal Notumuzu KR A-1 olarak teyit etmiş, her iki not görünümünü ise "Durağan" olarak değerlendirmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964880BIST