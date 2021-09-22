***DZYMK* *DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
22.09.2021 18:01
***DZYMK******DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kredi derecelendirme kuruluşu KOBİRATE Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.'nin, Şirketimiz Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'ne ilişkin yürüttüğü kredi derecelendirme süreci sonucunda Şirketimizi " Yatırım Yapılabilir" kategoride derecelendirerek Uzun Vadeli Ulusal Notumuzu KR AA, Kısa Vadeli Ulusal Notumuzu KR A-1 olarak teyit etmiş, her iki not görünümünü ise "Durağan" olarak değerlendirmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964880
BIST
17:551.406
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 19,99
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.386
|
1.406
En Düşük
1.385
17:558,6364
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0092
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6400
|
8,6658
En Düşük
8,6023
17:5510,1476
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0304
|Açılış
|: 10,1355
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1300
|
10,1821
En Düşük
10,0882
17:55493,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 1,03
|Açılış
|: 493,28
|
|Önceki Kapanış
|: 492,25
|
494,81
En Düşük
491,39
BIST En Aktif Hisseler17:55
|KIMMR
|3,85
|1.019.707
|% 10,00
|
|YEOTK
|60,50
|19.072.202
|% 10,00
|
|BERA
|10,47
|169.913.486
|% 9,98
|
|UNLU
|6,39
|130.427.848
|% 9,98
|
|PENTA
|163,30
|15.006.266
|% 9,97
|
|NUGYO
|10,72
|88.588.335
|% -9,99
|
|AVGYO
|2,23
|70.486.028
|% -9,72
|
|BJKAS
|6,30
|196.618.316
|% -6,94
|
|KTSKR
|60,00
|48.724.491
|% -6,61
|
|EUKYO
|5,90
|1.958.651
|% -5,90
|
|GARAN
|9,42
|1.195.548.716
|% 2,61
|
|THYAO
|13,11
|1.108.230.353
|% 0,46
|
|EREGL
|16,88
|819.008.917
|% 5,11
|
|KRDMD
|6,44
|696.380.730
|% 2,06
|
|TRILC
|13,00
|654.552.666
|% -3,27
|
|YKBNK
|2,43
|381.345.778
|% 2,10
|
|GARAN
|9,42
|1.195.548.716
|% 2,61
|
|KRDMD
|6,44
|696.380.730
|% 2,06
|
|THYAO
|13,11
|1.108.230.353
|% 0,46
|
|PETKM
|6,26
|466.876.431
|% 2,12
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6317
|8,6364
|% 0,11
|
|Euro
|10,1413
|10,1476
|% 0,30
|
|Sterlin
|11,7491
|11,8081
|% -0,01
|
|Frank
|9,3300
|9,3862
|% 0,28
|
|Riyal
|2,2965
|2,3080
|% 0,13
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|1,96
|
|Altın Gr.
|493
|493
|1,23
|
|Cumhuriyet
|3.266
|3.315
|0,00
|
|Tam
|3.250
|3.332
|0,00
|
|Yarım
|1.571
|1.612
|0,00
|
|Çeyrek
|788
|806
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,92
|22,94
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|0,12
|
|B. Petrol
|75,47
|75,47
|1,11
|