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***DZYMK* *DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

21.09.2022 18:29
***DZYMK* *DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi


***DZYMK******DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.09.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

SPK tarafından yetkilendirilmiş Kredi derecelendirme kuruluşu KOBİRATE Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.'nin, Şirketimiz Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'ne ilişkin yürüttüğü kredi derecelendirme süreci sonucunda Şirketimizi  " Yatırım Yapılabilir" kategoride derecelendirerek Uzun Vadeli Ulusal Notumuzu  KR AA+ olarak yukarı yönlü revize etmiş, Kısa Vadeli Ulusal Notumuzu  KR A-1 olarak teyit edilmiştir, her iki not görünümünü ise "Olumlu" olarak değerlendirmiştir





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064567


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Altın Gr. 982 982 1,68  
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Tam 6.657 6.759 -16,00  
Yarım 3.244 3.302 3,00  
Çeyrek 1.627 1.651 0,00  
Gümüş.Ons 19,50 19,52 0,24  
Gümüş Gr. 11,45 11,47 0,11  
B. Petrol 90,42 90,42 -0,20  
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