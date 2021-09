***DZYMK* *DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









Adı Niteliği Adres Müdür veya Sorumlunun Adı ve Soyadı Telefon Faks Faaliyete Başlanmasına İlişkin İzin TarihiAdapazarı Atatürk Bulvarı Yatırım Merkezi Şubesi Şube Tığcılar Mahallesi Atatürk Bulvarı No:63 Adapazarı Sakarya Yalçın Akkuzu 264 273 02 00 212 214 83 75 02.09.2015Afyon Yatırım Merkezi Şubesi Şube Dumlupınar Mahallesi Ordu Bulvarı Orduevi Karşısı Genelioğlu Apartmanı No:22-B Merkez Afyon Mehmet Çolak 272 213 16 14 212 214 83 94 02.09.2015Akdeniz Özel Yatırım Merkezi Şubesi Şube Çağlayam Mahallesi Barınaklar Bulvarı No:14 K:2 Muratpaşa Antalya Harun Erbey 242 316 95 66 212 214 88 10 02.09.2015Anadolu 1 Özel Yatırım Merkezi Şubesi Şube Bostancı Mah. Bağdat Caddesi No:491/0 Bostancı-Kadıköy/İstanbul Kaan Ersoy 216 571 70 70 212 214 82 60 02.09.2015Anadolu 2 Özel Yatırım Merkezi Şubesi Şube Çınardere Mahallesi Gönenli Mehmet Efendi Caddesi No:63/1 Pendik/İstanbul Semra Tüzünoğlu Örnek 216 586 39 00 212 214 83 71 02.09.2015Avrupa 1 Özel Yatırım Merkezi Şubesi Şube Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:141/1 Şişli İstanbul Başak Elvan Pürdeloğlu 212 348 95 70 212 214 88 28 02.09.2015Avrupa 2 Özel Yatırım Merkezi Şubesi Şube İncirli Caddesi Kıbrıs Sokak No:28 3. ve 4. Kat Bakırköy/İstanbul Murat Sezai Pınar 212 409 18 00 212 214 81 29 02.09.2015Aydın Yatırım Merkezi Şubesi Şube Güzelhisar Mah. 33. Sokak No:2/A Efeler Aydın Nurhan Suveren 256 212 25 10 212 214 87 23 02.09.2015Başkent 1 Özel Yatırım Merkezi Şubesi Şube Barboros Mahallesi Tunalı Hilmi Cad.No:71/1 2.Kat Çankaya / ANKARA Nazan Preveze 312 4651385 212 214 87 30 02.09.2015Başkent 2 Özel Yatırım Merkezi Şubesi Şube Barbaros Mahallesi Tunalı Hilmi Cad.No:71/1 1.Kat Çankaya / ANKARA Seçil Yüksekdağ 312 465 14 00 212 214 82 57 17.03.2016Batı Anadolu Özel Yatırım Merkezi Şubesi Şube Şehit Fethi Bey Cadde No:116 Kat:3 Pasaport Konak İzmir Özlem Zeybek Atak 232 355 94 21 212 214 80 18 17.03.2016Bodrum Özel Yatırım Merkezi Şubesi Şube Konacık Merkez Mahallesi Atatürk Bulvarı No:173/7 Bodrum / Muğla Zeynep Güliz Dervişoğlu 252 319 30 07 212 214 80 26 17.03.2016Bolu Yatırım Merkezi Şubesi Şube İzzet Baysal Cadde Karaçayır Mahallesi No:102 / 1 Merkez Bolu Zuhal Karakurt 374 217 34 09 212 214 87 33 02.09.2015Çanakkale Yatırım Merkezi Şubesi Şube Cumhuriyet Bulvarı Kemalpaşa Mah. Apaydınlar İşhanı 38/6 Çanakkale Yusuf Tonğuç 286 213 90 00 212 214 85 34 16.11.2017Çukurova Özel Yatırım Merkezi Şubesi Şube Reşatbey Mahallesi Atatürk Caddesi Semih Rüstem İş Merkezi B Blok No:18/1 Kat:1 D:201 Seyhan /Adana Nedim Can Balsoy 322 455 1064 212 214 81 86 02.09.2015Ege Özel Yatırım Merkezi Şubesi Şube Şehit Fethi Bey Cadde No:116 Kat:2 Pasaport Konak İzmir Enver Türkoğlu 232 355 94 50 212 214 84 32 02.09.2015Güneydoğu Anadolu Özel Yatırım Merkezi Şubesi Şube Kooperatifler Mahallesi Yaşar Kemal Cad. Evran Apt. No: 42/B Yenişehir Diyarbakır Mehmet Demir 412 241 48 39 212 214 81 10 02.09.2015Karabük Yatırım Merkezi Şubesi Şube Bayır Mahallesi Menderes Cad.Karabük Belediyesi Blok No:4 A Merkez Karabük İsmail Zor 370 413 10 31 212 214 84 96 02.09.2015Karadeniz Özel Yatırım Merkezi Şubesi Şube Mimar Sinan Mahallesi Atatürk Bulvarı No:233 Kat:1 Atakum/ Samsun Erkan Yamanlar 362 311 48 88 212 214 83 41 02.09.2015Konya Yatırım Merkezi Şubesi Şube Musalla Bağları Mah. Ahmet Hilmi Nalçacı Cad. No:96A Selçuklu KONYA Ebru Şen Düzenli 332 351 53 01 212 214 83 20 02.09.2015Kuşadası Yatırım Merkezi Şubesi Şube Camikebir Mah Sağlık Cadde Paşahan İş Merkezi No:71-A 09400 Kuşadası Aydın İbrahim Talaş 256 612 71 71 212 214 84 40 02.09.2015Malatya Yatırım Merkezi Şubesi Şube Dabakhane Mahallesi PTT Cadde No: 7/A Battalgazi Malatya Murat Çapar 422 323 22 85 212 214 87 31 02.09.2015Marmara Özel Yatırım Merkezi Şubesi Şube İhsaniye Mahallesi Leylak(110) Sk. B Apt. No: 5 B/A Nilüfer Bursa 224 800 10 21 212 214 88 32 02.09.2015Mersin Yatırım Merkezi Şubesi Şube Kuvai Milliye Cadde No:1 33060 Akdeniz Mersin Füsun Gençol 324 238 65 32 212 214 87 07 02.09.2015Orta Anadolu Özel Yatırım Merkezi Şubesi Şube Cumhuriyet Mahallesi Nazmi Toker Cadde No:19 Melikgazi/Kayseri Şükrü Özbayrak 352 207 74 54 212 214 83 43 02.09.2015Şanlıurfa Yatırım Merkezi Şubesi Şube Atatürk Mahallesi, Atatürk Bulvarı No:84 Haliliye / ŞANLIURFA Selamet Kutluay 414 217 10 57 212 214 85 16 25.10.2016Trakya Özel Yatırım Merkezi Şubesi Şube Muhittin Mah. Salih Omurtak Cad. No:57/A K:1 Çorlu/Tekirdağ Şenol Korkmaz 282 693 22 22 212 214 85 05 17.03.2016