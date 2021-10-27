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***DZYMK* *DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

27.10.2021 18:41



***DZYMK******DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
HAKAN ATEŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI
TANJU KAYA YÖNETİM KURULU BAŞKAN YRD
BORA BÖCÜGÖZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ
SİNAN YILMAZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ
CEMİL CEM ÖNENÇ YÖNETİM KURULU ÜYESİ
HÜSEYİN MELİH AKOSMAN YÖNETİM KURULU ÜYESİ - GENEL MÜDÜR
ENVER ERDEM GENEL MD. YARDIMCISI
MUHAMMET NURULLAH ERDOĞAN GENEL MD. YARDIMCISI
MURAT PİŞKİNSÜT GENEL MD. YARDIMCISI
ELİF İSLAM BÖLÜM MÜDÜRÜ
ASLI SULAR BÖLÜM MÜDÜRÜ
VASFİ ATILAY ÖZDUMAN BÖLÜM MÜDÜRÜ
MEHMET BULUT BÖLÜM MÜDÜRÜ
BERNA ÇAYIR BÖLÜM MÜDÜRÜ
ORHAN KAZICI BÖLÜM MÜDÜRÜ
SİTARE GÜRER BÖLÜM MÜDÜRÜ
CAFER TOLGA BURGUN BÖLÜM MÜDÜRÜ
NESRİN ANLAR BÖLÜM MÜDÜRÜ
TUĞBA ÇAKIN GENEL MÜDÜR YRD




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973016


BIST
GÜNCEL HABERLER




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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ATATP 39,60 41.032.564 % 10,00  
SELVA 9,92 66.567.003 % 9,98  
JANTS 64,50 327.031.133 % 9,97  
KARYE 20,10 80.755.862 % 9,90  
RHEAG 2,22 7.872.396 % 9,90  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 9,4881 9,4953 % -0,42  
Euro 11,0347 11,0545 % -0,11  
Sterlin 13,0264 13,0917 % -0,50  
Frank 10,3158 10,3779 % -0,15  
Riyal 2,5255 2,5382 % -0,40  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.797 1.797 4,41  
Altın Gr. 549 549 -1,25  
Cumhuriyet 3.604 3.659 -6,00  
Tam 3.590 3.681 -0,14  
Yarım 1.735 1.780 -0,07  
Çeyrek 870 890 -0,03  
Gümüş.Ons 24,11 24,13 -0,04  
Gümüş Gr. 7,36 7,37 -0,05  
B. Petrol 83,94 83,94 -1,71  
Seans Raporu 18:05
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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