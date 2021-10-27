***DZYMK* *DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
27.10.2021 18:41
***DZYMK******DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
HAKAN ATEŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI
TANJU KAYA YÖNETİM KURULU BAŞKAN YRD
BORA BÖCÜGÖZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ
SİNAN YILMAZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ
CEMİL CEM ÖNENÇ YÖNETİM KURULU ÜYESİ
HÜSEYİN MELİH AKOSMAN YÖNETİM KURULU ÜYESİ - GENEL MÜDÜR
ENVER ERDEM GENEL MD. YARDIMCISI
MUHAMMET NURULLAH ERDOĞAN GENEL MD. YARDIMCISI
MURAT PİŞKİNSÜT GENEL MD. YARDIMCISI
ELİF İSLAM BÖLÜM MÜDÜRÜ
ASLI SULAR BÖLÜM MÜDÜRÜ
VASFİ ATILAY ÖZDUMAN BÖLÜM MÜDÜRÜ
MEHMET BULUT BÖLÜM MÜDÜRÜ
BERNA ÇAYIR BÖLÜM MÜDÜRÜ
ORHAN KAZICI BÖLÜM MÜDÜRÜ
SİTARE GÜRER BÖLÜM MÜDÜRÜ
CAFER TOLGA BURGUN BÖLÜM MÜDÜRÜ
NESRİN ANLAR BÖLÜM MÜDÜRÜ
TUĞBA ÇAKIN GENEL MÜDÜR YRD
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973016
BIST
18:051.519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 10,05
|Açılış
|: 1.508
|
|Önceki Kapanış
|: 1.509
|
1.521
En Düşük
1.503
18:059,4953
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0404
|Açılış
|: 9,4880
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,5507
En Düşük
9,4605
18:0511,0545
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0125
|Açılış
|: 11,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0250
|
11,1022
En Düşük
11,0003
18:05548,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -1,18
|Açılış
|: 548,76
|
|Önceki Kapanış
|: 549,94
|
550,73
En Düşük
543,55
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATATP
|39,60
|41.032.564
|% 10,00
|
|SELVA
|9,92
|66.567.003
|% 9,98
|
|JANTS
|64,50
|327.031.133
|% 9,97
|
|KARYE
|20,10
|80.755.862
|% 9,90
|
|RHEAG
|2,22
|7.872.396
|% 9,90
|
|BIOEN
|25,00
|421.963.738
|% -7,41
|
|ISGSY
|8,08
|217.209.084
|% -7,13
|
|KSTUR
|249,20
|446.317
|% -6,25
|
|EUKYO
|4,54
|2.963.476
|% -6,00
|
|IZTAR
|23,02
|6.588.255
|% -5,96
|
|GARAN
|9,56
|2.894.508.903
|% 3,46
|
|THYAO
|14,85
|1.483.519.515
|% 1,02
|
|EREGL
|19,77
|1.409.185.245
|% -1,15
|
|AKBNK
|5,78
|1.144.191.378
|% 3,58
|
|ASELS
|16,48
|1.002.592.584
|% -2,89
|
|YKBNK
|2,66
|933.625.957
|% 2,31
|
|GARAN
|9,56
|2.894.508.903
|% 3,46
|
|EKGYO
|1,97
|395.646.468
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,78
|1.144.191.378
|% 3,58
|
|DOHOL
|2,66
|361.839.724
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,4881
|9,4953
|% -0,42
|
|Euro
|11,0347
|11,0545
|% -0,11
|
|Sterlin
|13,0264
|13,0917
|% -0,50
|
|Frank
|10,3158
|10,3779
|% -0,15
|
|Riyal
|2,5255
|2,5382
|% -0,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|4,41
|
|Altın Gr.
|549
|549
|-1,25
|
|Cumhuriyet
|3.604
|3.659
|-6,00
|
|Tam
|3.590
|3.681
|-0,14
|
|Yarım
|1.735
|1.780
|-0,07
|
|Çeyrek
|870
|890
|-0,03
|
|Gümüş.Ons
|24,11
|24,13
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,36
|7,37
|-0,05
|
|B. Petrol
|83,94
|83,94
|-1,71
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:56ERBOS
Yüzde 4.56 oranında artışla 119.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 587, 888 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 04 artarak (% 0.30 ) 1, 332
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SELVA, KARYE, HEDEF, ATATP, ZRGYO
-
17:55
UMPAS, ZRGYO, ISKUR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:55
RODRG, BERA, ANGEN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında