***DZYMK* *DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
29.04.2022 18:56
***DZYMK******DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
HAKAN ATEŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Başkanı Denizbank A.Ş. Genel Müdür
TANJU KAYA Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Denizbank A.Ş. Genel Müdür Yrd
BORA BÖCÜGÖZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Denizbank A.Ş. Genel Müdür Yrd
HÜSEYİN MELİH AKOSMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
SİNAN YILMAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Risk Yönetimi Genel Müdür Yrd Risk Yönetimi Genel Müdür Yrd
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025925
BIST
18:052.431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 2,13
|Açılış
|: 2.433
|
|Önceki Kapanış
|: 2.428
|
2.443
En Düşük
2.405
18:0514,8658
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0762
|Açılış
|: 14,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7750
|
14,8681
En Düşük
14,7579
18:0515,6722
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1140
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5300
|
15,7024
En Düşük
15,5143
18:05911,16
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 10,67
|Açılış
|: 911,16
|
|Önceki Kapanış
|: 900,49
|
916,08
En Düşük
900,21
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EGSER
|23,76
|87.065.862
|% 10,00
|
|CEMTS
|25,96
|39.027.267
|% 10,00
|
|ARENA
|14,30
|27.035.790
|% 10,00
|
|OYAYO
|7,81
|8.317.083
|% 10,00
|
|YUNSA
|24,74
|10.118.363
|% 9,96
|
|LIDER
|22,86
|86.712.409
|% -10,00
|
|BASGZ
|14,61
|38.035.771
|% -9,98
|
|FORMT
|1,39
|18.808.424
|% -8,55
|
|DAGHL
|23,48
|10.466.820
|% -6,60
|
|TKFEN
|19,65
|665.857.992
|% -6,34
|
|THYAO
|41,26
|5.466.724.836
|% 1,88
|
|GARAN
|14,98
|1.861.099.644
|% 0,00
|
|SISE
|18,12
|1.670.105.471
|% 2,32
|
|AKBNK
|8,92
|1.522.256.061
|% -0,56
|
|EREGL
|33,56
|1.440.144.903
|% 1,21
|
|EKGYO
|2,66
|1.132.597.176
|% 0,38
|
|ODAS
|2,45
|558.781.027
|% 0,82
|
|YKBNK
|4,87
|1.102.927.445
|% -0,81
|
|SKBNK
|1,16
|235.553.656
|% -4,13
|
|AKBNK
|8,92
|1.522.256.061
|% -0,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8562
|14,8658
|% 0,52
|
|Euro
|15,6612
|15,6722
|% 0,73
|
|Sterlin
|18,6065
|18,6998
|% 1,33
|
|Frank
|15,2109
|15,3026
|% 0,41
|
|Riyal
|3,9499
|3,9697
|% 0,53
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.909
|14,02
|
|Altın Gr.
|911
|911
|10,53
|
|Cumhuriyet
|6.081
|6.172
|100,00
|
|Tam
|6.057
|6.208
|105,91
|
|Yarım
|2.928
|3.003
|51,23
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|25,62
|
|Gümüş.Ons
|23,01
|23,04
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,97
|10,98
|-0,04
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,62
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 27 artarak (% 0.01 ) 2, 707
-
17:58XU100
Endeks 2, 432 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 13 üstünde . İşlem hacmi 31, 484.00 milyon TL de
-
17:57KORDS
Yüzde 4.48 oranında artışla 45.20 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 235, 117 adet işlem
-
17:56KNFRT
Yüzde 9.83 oranında artışla 5.14 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 207, 284 adet işlem
-
17:54UFUK
Yüzde 9.95 oranında artışla 31.38 lira fiyatla işlem gören hissede 111, 745 adet işlem