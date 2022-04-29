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***DZYMK* *DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

29.04.2022 18:56
***DZYMK* *DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***DZYMK******DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
HAKAN ATEŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Başkanı Denizbank A.Ş. Genel Müdür
TANJU KAYA Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Denizbank A.Ş. Genel Müdür Yrd
BORA BÖCÜGÖZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Denizbank A.Ş. Genel Müdür Yrd
HÜSEYİN MELİH AKOSMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
SİNAN YILMAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Risk Yönetimi Genel Müdür Yrd Risk Yönetimi Genel Müdür Yrd




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025925


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EGSER 23,76 87.065.862 % 10,00  
CEMTS 25,96 39.027.267 % 10,00  
ARENA 14,30 27.035.790 % 10,00  
OYAYO 7,81 8.317.083 % 10,00  
YUNSA 24,74 10.118.363 % 9,96  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 14,8562 14,8658 % 0,52  
Euro 15,6612 15,6722 % 0,73  
Sterlin 18,6065 18,6998 % 1,33  
Frank 15,2109 15,3026 % 0,41  
Riyal 3,9499 3,9697 % 0,53  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.908 1.909 14,02  
Altın Gr. 911 911 10,53  
Cumhuriyet 6.081 6.172 100,00  
Tam 6.057 6.208 105,91  
Yarım 2.928 3.003 51,23  
Çeyrek 1.468 1.502 25,62  
Gümüş.Ons 23,01 23,04 -0,13  
Gümüş Gr. 10,97 10,98 -0,04  
B. Petrol 109 109 1,62  
Seans Raporu 18:05
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