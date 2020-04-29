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***DZYMK* *DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

29.04.2020 18:32
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***DZYMK******DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18/02/2020
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29/04/2020
Karar Sayısı
2020/17
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

               SERMAYE PİYASASI KURULUNUN
II-14.1 SAYILI FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN TEBLİĞİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
 
Sermaye Piyasası Kurulunun II-14.1 sayılı Finansal Raporlamaya İlişkin Tebliğe göre hazırlanan, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Tebliğ'in 9. maddesi gereği Bağımsız Denetimden geçmemiş Raporunun
- Şirketimiz tarafından düzenlenen 01.01.2020 – 31.03.2020 dönemine ait Konsolide Raporu'nda Şirket'in 31.03.2020 tarihi itibariyle bilanço ve gelir tablosunun incelendiği, mali tabloların Şirket'in 31.03.2020 tarihindeki gerçek mali durumunu ve bu tarihte sona eren hesap dönemine ait gerçek faaliyet sonucunu, bir önceki hesap dönemi ile tutarlı bir şekilde uygulanan Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmış genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak doğru bir biçimde yansıttığını beyan ederiz.
Saygılarımızla,
DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841234


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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6181 8,6613 % -0,42  
Frank 7,1082 7,1510 % -0,41  
Riyal 1,8436 1,8529 % -0,50  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.703 1.703 -5,43  
Altın Gr. 380 380 -3,66  
Cumhuriyet 2.437 2.495 -20,60  
Tam 2.502 2.556 -21,10  
Yarım 1.219 1.249 -10,40  
Çeyrek 611 625 -5,10  
Gümüş.Ons 15,18 15,21 0,04  
Gümüş Gr. 3,38 3,39 -0,02  
B. Petrol 24,35 24,35 1,61  
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