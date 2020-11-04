***DZYMK* *DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
04.11.2020 18:32
***DZYMK******DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
04/11/2020
Karar Sayısı
2020/34
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ : 04 / 11 / 2020
KARAR SAYISI : 2020 / 34
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN
II-14.1 SAYILI FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN TEBLİĞİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
Sermaye Piyasası Kurulunun II-14.1 sayılı Finansal Raporlamaya İlişkin Tebliğe göre hazırlanan, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Tebliğ'in 9. maddesi gereği Bağımsız Denetimden geçmemiş Raporunun
- Şirketimiz tarafından düzenlenen 01.01.2020 – 30.09.2020 dönemine ait Konsolide Raporu'nda Şirket'in 30.09.2020 tarihi itibariyle bilanço ve gelir tablosunun incelendiği, mali tabloların Şirket'in 30.09.2020 tarihindeki gerçek mali durumunu ve bu tarihte sona eren hesap dönemine ait gerçek faaliyet sonucunu, bir önceki hesap dönemi ile tutarlı bir şekilde uygulanan Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmış genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak doğru bir biçimde yansıttığını beyan ederiz.
Saygılarımızla,
DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886234
BIST
18:051.168
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 16,94
|Açılış
|: 1.155
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|Önceki Kapanış
|: 1.151
|
1.171
En Düşük
1.154
18:058,4423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0311
|Açılış
|: 8,4700
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|Önceki Kapanış
|: 8,5500
|
8,5255
En Düşük
8,3862
18:059,8992
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0578
|Açılış
|: 9,9000
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|Önceki Kapanış
|: 9,9900
|
9,9546
En Düşük
9,7727
18:05517,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,64
|Açılış
|: 517,55
|
|Önceki Kapanış
|: 514,94
|
520,20
En Düşük
509,33
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SERVE
|17,60
|1.906.114
|% 10,00
|
|UFUK
|11,66
|99.771
|% 10,00
|
|PKENT
|715,10
|175.200
|% 10,00
|
|KLGYO
|11,45
|30.866.671
|% 9,99
|
|EGEEN
|1.223,00
|72.309.797
|% 9,99
|
|TSKB
|2,07
|1.082.443.127
|% -10,00
|
|DAGHL
|15,00
|4.680.510
|% -9,96
|
|UZERB
|32,90
|224.641
|% -9,96
|
|IZMDC
|21,18
|4.889.657
|% -9,95
|
|MERKO
|10,77
|300.417.291
|% -9,95
|
|GARAN
|6,93
|2.930.272.782
|% -0,29
|
|KRDMD
|3,40
|1.631.853.837
|% 3,98
|
|THYAO
|9,78
|1.380.807.740
|% 2,73
|
|TSKB
|2,07
|1.082.443.127
|% -10,00
|
|SISE
|6,47
|1.033.818.102
|% 1,09
|
|TSKB
|2,07
|1.082.443.127
|% -10,00
|
|KRDMD
|3,40
|1.631.853.837
|% 3,98
|
|GARAN
|6,93
|2.930.272.782
|% -0,29
|
|YKBNK
|2,32
|726.591.403
|% -0,43
|
|SKBNK
|1,70
|422.312.580
|% -0,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4408
|8,4451
|% 0,40
|
|Euro
|9,8891
|9,9032
|% 0,63
|
|Sterlin
|10,9517
|11,0066
|% 0,36
|
|Frank
|9,2261
|9,2817
|% 0,63
|
|Riyal
|2,2467
|2,2580
|% 0,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.903
|1.904
|-2,67
|
|Altın Gr.
|517
|517
|1,75
|
|Cumhuriyet
|3.436
|3.488
|-39,00
|
|Tam
|3.421
|3.507
|-30,22
|
|Yarım
|1.654
|1.697
|-14,62
|
|Çeyrek
|829
|848
|-7,31
|
|Gümüş.Ons
|24,04
|24,08
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|-0,03
|
|B. Petrol
|40,16
|40,16
|0,45
|
Seans Raporu
18:05
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 6 artarak (% 0.44 ) 1, 275
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17:56XU100
Endeks 1, 162 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 99 üstünde . İşlem hacmi 22, 829.00 milyon TL de
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17:55AYGAZ
Yüzde 5.21 oranında artışla 11.31 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 754, 137 adet işlem
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17:54ORGE
Yüzde 4.08 oranında artışla 7.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 438, 322 adet işlem
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17:53TDGYO
Yüzde 6.30 oranında artışla 9.78 lira fiyatla işlem gören hissede 319, 016 adet işlem