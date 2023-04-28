***DZYMK* *DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
28.04.2023 19:18
***DZYMK******DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.02.2023
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/04/2023
Karar Sayısı
2023/30
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ : 28 / 04 / 2023
KARAR SAYISI : 2023 / 30
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN
II-14.1 SAYILI FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN TEBLİĞİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
Sermaye Piyasası Kurulunun II-14.1 sayılı Finansal Raporlamaya İlişkin Tebliğe göre hazırlanan, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Tebliğ'in 9. maddesi gereği Bağımsız Denetimden geçmemiş Raporunun
- Şirketimiz tarafından düzenlenen 01.01.2023 – 31.03.2023 dönemine ait Konsolide Raporu'nda Şirket'in 31.03.2023 tarihi itibariyle bilanço ve gelir tablosunun incelendiği, mali tabloların Şirket'in 31.03.2023 tarihindeki gerçek mali durumunu ve bu tarihte sona eren hesap dönemine ait gerçek faaliyet sonucunu, bir önceki hesap dönemi ile tutarlı bir şekilde uygulanan Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmış genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak doğru bir biçimde yansıttığını beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143439
BIST
18:054.618
En Yüksek
|Değişim
|: -3,58%
|| -171,70
|Açılış
|: 4.800
|
|Önceki Kapanış
|: 4.790
|
4.809
En Düşük
4.578
18:0519,4541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0299
|Açılış
|: 20,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2900
|
19,4665
En Düşük
19,4050
18:0521,4719
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0683
|Açılış
|: 22,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,2600
|
21,7427
En Düşük
21,3291
18:051.244,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,81
|Açılış
|: 1.244,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,51
|
1.247,70
En Düşük
1.236,10
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GOODY
|13,98
|18.589.262
|% 9,99
|
|ULAS
|14,42
|10.964.242
|% 9,99
|
|PAGYO
|26,48
|20.608.887
|% 9,97
|
|AVHOL
|16,21
|14.473.953
|% 9,97
|
|GRTRK
|23,40
|3.140.420
|% 9,96
|
|IMASM
|27,38
|649.114.504
|% -9,99
|
|BRSAN
|119,20
|378.642.849
|% -9,97
|
|IHAAS
|171,60
|6.582.936
|% -9,97
|
|RYSAS
|28,40
|72.356.093
|% -9,96
|
|CEMTS
|39,24
|229.551.961
|% -9,79
|
|EREGL
|33,14
|4.820.062.114
|% 1,59
|
|THYAO
|127,80
|3.375.426.609
|% -2,29
|
|CVKMD
|185,30
|2.706.962.674
|% -0,11
|
|KOPOL
|50,00
|2.095.972.109
|% -2,63
|
|SISE
|36,86
|1.803.523.715
|% -4,51
|
|EREGL
|33,14
|4.820.062.114
|% 1,59
|
|EKGYO
|6,01
|870.823.390
|% -3,22
|
|YKBNK
|9,47
|1.088.133.171
|% -4,73
|
|ISCTR
|10,83
|1.093.935.772
|% -4,16
|
|KOZAL
|18,88
|1.754.280.549
|% -3,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4441
|19,4534
|% 0,15
|
|Euro
|21,4436
|21,4582
|% 0,26
|
|Sterlin
|24,3765
|24,4988
|% 0,63
|
|Frank
|21,6938
|21,8245
|% 0,21
|
|Riyal
|5,1698
|5,1957
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.990
|1.991
|2,76
|
|Altın Gr.
|1.244
|1.244
|1,68
|
|Cumhuriyet
|9.013
|9.149
|16,00
|
|Tam
|9.186
|9.433
|151,00
|
|Yarım
|4.477
|4.586
|48,00
|
|Çeyrek
|2.245
|2.300
|21,00
|
|Gümüş.Ons
|25,00
|25,02
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|15,61
|15,63
|0,04
|
|B. Petrol
|80,47
|80,47
|2,25
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -219, 25 kaybederek (% -4.17 ) 5, 041
-
17:57
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EREGL, THYAO, CVKMD
-
17:57XU100
Endeks 4, 594 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -4, 09 altında . İşlem hacmi 40, 571.00 milyon TL de
-
17:57TKFEN
Yüzde -7.10 oranında düşüşle 28.80 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 907, 660 adet işlem
-
17:56TKFEN
Yüzde -6.97 oranında düşüşle 28.84 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 868, 707 adet işlem