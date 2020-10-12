***DZYMK* *KONTR* *DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı
12.10.2020 09:34
***DZYMK******KONTR******DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880638
BIST
12:281.177
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 10,85
|Açılış
|: 1.169
|
|Önceki Kapanış
|: 1.166
|
1.178
En Düşük
1.169
12:287,8979
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0415
|Açılış
|: 7,9030
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8700
|
7,9138
En Düşük
7,8372
12:289,3211
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0272
|Açılış
|: 9,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2850
|
9,3482
En Düşük
9,2629
12:28488,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,35
|Açılış
|: 488,11
|
|Önceki Kapanış
|: 487,66
|
490,02
En Düşük
485,30
BIST En Aktif Hisseler12:28
|RALYH
|5,94
|8.318.432
|% 10,00
|
|DAGHL
|12,10
|2.342.028
|% 10,00
|
|ATSYH
|4,84
|1.656.596
|% 10,00
|
|ITTFH
|8,04
|112.355.908
|% 9,99
|
|KLNMA
|49,32
|4.018.988
|% 9,99
|
|TKURU
|445,70
|1.191.356
|% -10,00
|
|BALAT
|13,23
|232.292
|% -10,00
|
|DENGE
|5,40
|391.468
|% -10,00
|
|BMELK
|10,80
|614.034
|% -10,00
|
|ROYAL
|3,42
|403.498
|% -10,00
|
|PETKM
|4,63
|789.568.048
|% 0,43
|
|ZOREN
|2,93
|647.377.451
|% 6,16
|
|ISFIN
|4,13
|513.365.678
|% 4,56
|
|GARAN
|7,15
|475.765.406
|% 0,70
|
|ODAS
|3,34
|350.579.901
|% 5,03
|
|ZOREN
|2,93
|647.377.451
|% 6,16
|
|PETKM
|4,63
|789.568.048
|% 0,43
|
|EKGYO
|1,82
|288.379.007
|% 1,11
|
|ISFIN
|4,13
|513.365.678
|% 4,56
|
|ODAS
|3,34
|350.579.901
|% 5,03
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8949
|7,8979
|% 0,53
|
|Euro
|9,3159
|9,3211
|% 0,29
|
|Sterlin
|10,2501
|10,3015
|% 0,30
|
|Frank
|8,6284
|8,6803
|% 0,36
|
|Riyal
|2,0989
|2,1094
|% 0,51
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.920
|1.921
|-9,67
|
|Altın Gr.
|488
|488
|0,35
|
|Cumhuriyet
|3.230
|3.279
|9,00
|
|Tam
|3.214
|3.294
|1,99
|
|Yarım
|1.554
|1.593
|0,96
|
|Çeyrek
|779
|797
|0,48
|
|Gümüş.Ons
|25,04
|25,09
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,36
|0,00
|
|B. Petrol
|42,33
|42,33
|-0,52
|
Seans Raporu
12:28
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12:30XU100
BIST de işlemler sonlandı ( Günsonu XU100
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, SAHOL, DOHOL
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12:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, TCELL, ARCLK
-
12:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 51 artarak (% 0.71 ) 1, 072
-
12:29
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VANGD, KLGYO, KLNMA, MERKO, CEOEM, ITTFH, IDEAS, IHGZT, ATSYH, BRKO