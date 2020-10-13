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***DZYMK* *KUYAS* *DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin

13.10.2020 16:54
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***DZYMK******KUYAS******DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )

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Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim

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Açıklamalar

   KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.'NİN BİRİNCİL PİYASADA SATIŞA SUNULAN PAYLARI SATIN ALAN İLİŞKİLİ TARAFLAR İLE SÖZ KONUSU PAYLARIN %5'İNDEN FAZLASINI ALAN GERÇEK/TÜZEL KİŞİLER:
Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. çıkarılmış sermayesinin 54.437.596,32 TL'den 100.000.000 TL'ye çıkarılmasında, yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan ve Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası'nda küsurat harici satışa sunulan 316.974 TL nominal değerli paylardan Ortaklığın Kurulun ilgili düzenlemelerinde tanımlanan ilişkili taraflarından satın alan kişi ve kurum bulunmamakta olup satışa sunulan payların %5'inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişiler aşağıdaki tablolarda yer almaktadır:

Bildirim İçeriği

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
TOLUN KUDALOĞLU 185.142 % 58,41 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabına
MUSTAFA KUZU 24.000 % 7,57 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabına
HALİT YILMAZ 19.548 % 6,17 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabına




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881207


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KLNMA 54,25 4.905.502 % 10,00  
DAGHL 13,31 771.155 % 10,00  
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Riyal 2,1054 2,1160 % 0,45  
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Altın Ons 1.895 1.896 -27,37  
Altın Gr. 482 483 -5,07  
Cumhuriyet 3.196 3.245 -27,00  
Tam 3.179 3.260 -28,90  
Yarım 1.537 1.577 -13,98  
Çeyrek 771 788 -6,99  
Gümüş.Ons 24,16 24,20 -0,92  
Gümüş Gr. 6,15 6,16 -0,21  
B. Petrol 42,24 42,24 0,52  
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