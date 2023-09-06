***EBEBK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
06.09.2023 16:39
***EBEBK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
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Türkçe
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
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Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
Ebebek Magazacılık payları, 07/09/2023 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Katılım Tüm, BIST Hizmetler ve BIST Ticaret endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 160.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %25 olarak dikkate alınacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
EBEBEK MAGAZACILIK XUTUM 07/09/2023
EBEBEK MAGAZACILIK XTUMY 07/09/2023
EBEBEK MAGAZACILIK XYLDZ 07/09/2023
EBEBEK MAGAZACILIK XHARZ 07/09/2023
EBEBEK MAGAZACILIK XKTUM 07/09/2023
EBEBEK MAGAZACILIK XUHIZ 07/09/2023
EBEBEK MAGAZACILIK XTCRT 07/09/2023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192192
BIST