***EBEBK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***EBEBK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [EBEBK]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarEbebek Magazacılık payları, 07/09/2023 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Katılım Tüm, BIST Hizmetler ve BIST Ticaret endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 160.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %25 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiEBEBEK MAGAZACILIK XUTUM 07/09/2023EBEBEK MAGAZACILIK XTUMY 07/09/2023EBEBEK MAGAZACILIK XYLDZ 07/09/2023EBEBEK MAGAZACILIK XHARZ 07/09/2023EBEBEK MAGAZACILIK XKTUM 07/09/2023EBEBEK MAGAZACILIK XUHIZ 07/09/2023EBEBEK MAGAZACILIK XTCRT 07/09/2023http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192192BIST