***EBEBK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması









***EBEBK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [EBEBK]İlgili Fonlar []TürkçePayların İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiBorsa Karar Tarihi04/09/2023Payları İşlem Görecek Şirket'in UnvanıEbebek Mağazacılık A.Ş.İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)40.000.000Baz Fiyat (TL)46,5İşlem Göreceği PazarYıldız PazarUygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)1.000.000İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih07/09/2023Halka Arz YöntemiBorsa Dışında (Off the Exchange)Halka Arz Tarihi29/08-01/09/2023AçıklamalarEbebek Mağazacılık A.Ş.'nin (Şirket) sermayesini temsil eden 160.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 40.000.000 TL nominal değerli Şirket payları 07/09/2023 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 46,50 TL/pay baz fiyat, "EBEBK.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191428BIST