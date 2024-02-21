***EBEBK* *DGRVK*** EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
21.02.2024 16:30
***EBEBK******DGRVK*** EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kira Sertifikası İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Alınması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler DGRVK
Yetkili Organ Karar Tarihi 21.02.2024
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Ebebek Mağazacılık Anonim Şirketi'nin mevcutta olan borçlanma maliyetlerini düşürmek amacıyla Fon Kullanıcısı olarak yer alacağı, ihraççı kuruluş olarak Değer Varlık Kiralama A.Ş. tarafından 1.000.000.000 TL (Bir Milyar Türk Lirası) ihraç tavanı ile sınırlı olarak Türk Lirası cinsinden, tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikası Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası türlerinden Yönetim Sözleşmesine dayalı olarak kira sertifikaları ihraç edilmesine, bu kira sertifikalarının yurtiçinde tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere çıkarılmasına, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer makamlara başvuru yapılmasına karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251060
BIST