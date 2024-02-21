***EBEBK* *DGRVK*** EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***EBEBK******DGRVK*** EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kira Sertifikası İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı AlınmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler DGRVKYetkili Organ Karar Tarihi 21.02.2024İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiEk AçıklamalarEbebek Mağazacılık Anonim Şirketi'nin mevcutta olan borçlanma maliyetlerini düşürmek amacıyla Fon Kullanıcısı olarak yer alacağı, ihraççı kuruluş olarak Değer Varlık Kiralama A.Ş. tarafından 1.000.000.000 TL (Bir Milyar Türk Lirası) ihraç tavanı ile sınırlı olarak Türk Lirası cinsinden, tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikası Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası türlerinden Yönetim Sözleşmesine dayalı olarak kira sertifikaları ihraç edilmesine, bu kira sertifikalarının yurtiçinde tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere çıkarılmasına, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer makamlara başvuru yapılmasına karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251060BIST