***EBEBK*** EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı









***EBEBK*** EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet Raporu Sorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFaaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi01/04/2024Karar Sayısı2024 / 35SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk BeyanıEBEBEK Mağazacılık Anonim Şirketi'nin 01.01.2023-31.12.2023 dönemine ait, Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca hazırlanmış yönetim kurulu faaliyet raporu 1 Nisan 2024 tarihli ve 2024 / 35 sayılı yönetim kurulu kararıyla kabul edilmiştir. Yukarıda belirtilen ve ekte sunulmuş olan faaliyet raporu tarafımızca incelenmiş olup şirketteki görev ve sorumluluk alanımız kapsamında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde: Faaliyet raporunun, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca hazırlanmış faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını -konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte- işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz. Saygılarımızla, Can Karadeniz Finansal Raporlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Koyuncu Mali ve İdari İşler Direktörühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265262BIST