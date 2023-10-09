***EBEBK*** EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.( Finansal Takvim
09.10.2023 16:25
***EBEBK*** EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
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Açıklama
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
2. Çeyrek
3. Çeyrek
01/07/2023 30/09/2023 19/10/2023
Yıllık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1202520
BIST
'
17:158.277
En Düşük
|Değişim
|: -2,22%
|| -187,89
|Açılış
|: 8.301
|
|Önceki Kapanış
|: 8.465
|
8.270
En Yüksek
8.384
17:1527,7038
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,1267
|Açılış
|: 27,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 27,6600
|
28,1164
En Düşük
27,3469
17:1529,2546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0291
|Açılış
|: 29,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2500
|
29,7477
En Düşük
29,1187
17:151.645,50
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 20,06
|Açılış
|: 1.645,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625,44
|
1.673,86
En Düşük
1.626,51
BIST En Aktif Hisseler17:15
|DMRGD
|19,91
|28.198.692
|% 10,00
|
|BFREN
|10.854,30
|422.146.545
|% 10,00
|
|FORTE
|93,50
|643.749.084
|% 10,00
|
|MRSHL
|926,20
|170.075.168
|% 10,00
|
|TETMT
|2.696,80
|37.838.613
|% 10,00
|
|QNBFB
|303,30
|3.661.741
|% -10,00
|
|KENT
|406,80
|3.403.672
|% -9,96
|
|COSMO
|173,00
|127.601.125
|% -9,80
|
|FENER
|112,30
|718.519.573
|% -9,44
|
|ATATP
|60,35
|45.664.754
|% -9,11
|
|ASELS
|42,88
|7.561.155.909
|% 4,79
|
|TUPRS
|149,80
|6.062.924.163
|% 1,42
|
|THYAO
|229,70
|5.505.542.785
|% -3,65
|
|PETKM
|23,38
|4.296.599.967
|% 1,21
|
|EREGL
|43,82
|3.655.068.949
|% -2,49
|
|ZOREN
|6,28
|3.045.862.446
|% -8,05
|
|EKGYO
|8,31
|2.382.534.839
|% -3,82
|
|IHLAS
|1,29
|318.448.629
|% -6,52
|
|PETKM
|23,38
|4.296.599.967
|% 1,21
|
|ASELS
|42,88
|7.561.155.909
|% 4,79
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,6964
|27,7038
|% 0,46
|
|Euro
|29,2409
|29,2546
|% 0,10
|
|Sterlin
|33,7300
|33,8991
|% 0,24
|
|Frank
|30,4345
|30,6178
|% 0,82
|
|Riyal
|7,3629
|7,3998
|% 0,43
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.848
|14,60
|
|Altın Gr.
|1.644
|1.644
|18,50
|
|Cumhuriyet
|11.373
|11.545
|112,00
|
|Tam
|11.124
|11.229
|222,00
|
|Yarım
|5.579
|5.632
|112,00
|
|Çeyrek
|2.781
|2.816
|56,00
|
|Gümüş.Ons
|21,68
|21,70
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|19,30
|19,33
|0,16
|
|B. Petrol
|87,44
|87,44
|2,86
|
Seans Raporu
17:15
daha fazla
-
17:30SARKY
Yüzde -5.38 oranında düşüşle 38.32 lira fiyatla işlem gören hissede 778, 252 adet işlem
-
17:28
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, ASTOR, ALARK
-
17:28
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, HEKTS, BIMAS
-
17:28XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -139, 88 kaybederek (% -1.90 ) 7, 226
-
17:28
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DMRGD, TETMT, MRSHL, GEREL, BFREN, HATSN, IDEAS, FMIZP, SDTTR, FORTE