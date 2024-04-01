***EBEBK*** EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***EBEBK*** EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2023 Olağan Genel Kurul Toplantısı DavetiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2023Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2023Karar Tarihi 01.04.2024Genel Kurul Tarihi 25.04.2024Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.04.2024Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ATAŞEHİRAdres Dedeman Bostancı Otel İçerenköy Mahallesi Değirmen Yolu Cad. No: 39B Ataşehir-İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, hazır bulunanlar listesi ve genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi2 - 2023 Yılı'na ilişkin faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması3 - 2023 Yılı'na ilişkin bağımsız denetim raporunun özetinin okunması ve görüşülmesi4 - Şirketin 2023 Yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması5 - 2023 Yılı faaliyetlerine ilişkin olarak Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülmesi ve karara bağlanması6 - Yönetim Kurulu'nun, 2023 yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması7 - Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi8 - Türk Ticaret Kanunu m. 399 ve Şirket esas sözleşmesi m. 9 uyarınca Şirketin 2024 faaliyetlerini ve hesaplarını denetleyecek bağımsız denetim kuruluşunun seçimi9 - 2023 yılında yapılmış bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2024 yılı için yıllık bağış üst sınırının belirlenmesi10 - "Şirket Kar Dağıtım Politikası" belgesine ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması11 - Şirket Ücret Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi12 - Şirketin 2023 Yılı'nda üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi13 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395. ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddesinde belirtilen izinlerin verilmesi14 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi15 - Dilekler ve kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul Toplantı Daveti.pdf - İlan MetniEK: 2 Ebebek 31 12 2023 SPK TR Finansal Tablo.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 Ebebek 2023 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarŞirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2023 faaliyet yılı çalışmalarını incelemek ve yukarıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 25.04.2024 Perşembe günü saat 10:00'da Dedeman Bostancı Otel İçerenköy Mahallesi Değirmen Yolu Cad. No: 39B Ataşehir-İstanbul adresinde yapılacaktır.Gündemi ve vekalet formunu içeren Genel Kurul ilan metni ve gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Notları ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265337BIST