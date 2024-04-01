***EBEBK*** EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası









***EBEBK*** EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKar Dağıtım PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar01.04.2024 tarihli 2024/38 nolu kararıyla ekli Kar Dağıtım Politikası ilk olağan genel kurul toplantısında, genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265270BIST