***EBEBK*** EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EBEBK*** EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar25 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla 217 tanesi geleneksel, 3 tanesi ise mini mağaza konseptinde olmak üzere Türkiye'de toplam 220 mağazaya sahip olan şirketimizin mağaza sayısı 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla 220 tanesi geleneksel, 4 tanesi mini olmak üzere 224'e ulaşmıştır.26 Ağustos - 30 Eylül 2023 tarihleri arasında 1 İstanbul'da, 2 Manisa'da (1 Salihli ve 1 Turgutlu), 1 Denizli'de olmak üzere 1 tanesi mini toplam 4 mağaza açılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198761BIST