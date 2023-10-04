***EBEBK*** EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.10.2023 18:12
***EBEBK*** EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Eylül 2023'te ebebek mağazalarını ziyaret eden ziyaretçi sayısı 4.049.842 olarak gerçekleşmiş olup bu sayı Eylül 2022'de 3.532.436'dır. Eylül 2023'te sona eren 9 aylık dönemde ebebek mağazalarını ziyaret eden ziyaretçi sayısı 35.149.871, 2022 yılının aynı döneminde ise 27.472.245 olarak gerçekleşmiştir. Eylül 2023'te ebebek.com internet sitesi ziyaretçi sayısı 10.123.672 olarak gerçekleşmiş olup bu sayı Eylül 2022'de 10.951.830'dur. Eylül 2023'te sona eren 9 aylık dönemde ebebek.com internet sitesini ziyaret eden ziyaretçi sayısı 97.500.113, 2022 yılının aynı döneminde ise 103.387.673 olarak gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199666
BIST
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18:058.333
En Düşük
|Değişim
|: -2,12%
|| -180,40
|Açılış
|: 8.524
|
|Önceki Kapanış
|: 8.514
|
8.329
En Yüksek
8.533
18:0527,5678
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,1321
|Açılış
|: 27,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 27,5600
|
27,6709
En Düşük
27,4339
18:0529,0236
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,2487
|Açılış
|: 29,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,0848
En Düşük
28,7079
18:051.615,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 3,47
|Açılış
|: 1.615,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.611,99
|
1.622,59
En Düşük
1.606,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KAYSE
|49,72
|1.817.149.460
|% 10,00
|
|KUVVA
|79,75
|276.689.395
|% 10,00
|
|ICUGS
|9,02
|5.141.904
|% 10,00
|
|ISBTR
|308.432,10
|16.356.667
|% 10,00
|
|ATATP
|67,65
|246.597.568
|% 10,00
|
|QNBFB
|294,60
|26.063.557
|% -9,99
|
|SNPAM
|50,65
|1.456.593
|% -9,96
|
|ORMA
|122,10
|2.379.991
|% -9,96
|
|AKFYE
|19,70
|2.094.842.783
|% -8,37
|
|ISYAT
|11,33
|180.499.677
|% -7,89
|
|THYAO
|238,50
|9.040.917.210
|% -3,71
|
|TUPRS
|147,80
|6.951.204.335
|% -4,65
|
|PETKM
|22,00
|6.931.859.521
|% 0,92
|
|ZOREN
|7,01
|5.623.463.766
|% 1,74
|
|EREGL
|43,62
|5.366.848.952
|% -2,46
|
|ZOREN
|7,01
|5.623.463.766
|% 1,74
|
|ADESE
|2,60
|813.595.358
|% 8,33
|
|PETKM
|22,00
|6.931.859.521
|% 0,92
|
|KATMR
|2,77
|771.064.935
|% 3,36
|
|ODAS
|13,35
|3.351.196.535
|% -4,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,5613
|27,5678
|% 0,48
|
|Euro
|29,0107
|29,0236
|% 0,86
|
|Sterlin
|33,3953
|33,5628
|% 0,85
|
|Frank
|29,9636
|30,1441
|% 0,76
|
|Riyal
|7,3282
|7,3649
|% 0,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|-0,25
|
|Altın Gr.
|1.616
|1.617
|4,75
|
|Cumhuriyet
|11.117
|11.280
|29,00
|
|Tam
|10.881
|10.997
|37,00
|
|Yarım
|5.457
|5.516
|19,00
|
|Çeyrek
|2.720
|2.758
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|20,96
|20,99
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|18,59
|18,62
|-0,11
|
|B. Petrol
|87,14
|87,14
|-3,78
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57VERTU
Yüzde -5.12 oranında düşüşle 45.98 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 445, 074 adet işlem
-
17:56PAPIL
Yüzde -4.84 oranında düşüşle 31.88 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 452, 699 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler BIMAS, PETKM, KCHOL
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -118, 05 kaybederek (% -1.59 ) 7, 308
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : QNBFL, ICUGS, SELGD, YESIL, BFREN, FONET, GEREL, GSRAY, ADESE, REEDR