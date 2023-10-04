***EBEBK*** EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EBEBK*** EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarEylül 2023'te ebebek mağazalarını ziyaret eden ziyaretçi sayısı 4.049.842 olarak gerçekleşmiş olup bu sayı Eylül 2022'de 3.532.436'dır. Eylül 2023'te sona eren 9 aylık dönemde ebebek mağazalarını ziyaret eden ziyaretçi sayısı 35.149.871, 2022 yılının aynı döneminde ise 27.472.245 olarak gerçekleşmiştir. Eylül 2023'te ebebek.com internet sitesi ziyaretçi sayısı 10.123.672 olarak gerçekleşmiş olup bu sayı Eylül 2022'de 10.951.830'dur. Eylül 2023'te sona eren 9 aylık dönemde ebebek.com internet sitesini ziyaret eden ziyaretçi sayısı 97.500.113, 2022 yılının aynı döneminde ise 103.387.673 olarak gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199666BIST