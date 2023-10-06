***EBEBK*** EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EBEBK*** EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarEylül 2023'te Türkiye'de ebebek mağazaları ve e-ticaret kanalından satılan toplam ürün adedi 7.224.188 olarak gerçekleşmişken bu sayı Eylül 2022'de 6.468.737'dir. Eylül 2023'te sona eren 9 aylık dönemde Türkiye'de ebebek mağazaları ve e-ticaret kanalından satılan toplam ürün adeti 60.761.934, 2022'nin aynı döneminde ise 51.935.945 olarak gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1201223BIST