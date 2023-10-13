***EBEBK*** EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.10.2023 15:33
***EBEBK*** EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, Yönetim Kurulu'nun 11.10.2023 tarihli kararıyla Ticaret Direktörü Görkem Eskin'in istifasının kabulüne, yerine, 16.10.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Müge Tekin'in Ticaret Direktörü olarak atanmasına karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205947
BIST
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17:108.194
En Düşük
|Değişim
|: -0,78%
|| -64,81
|Açılış
|: 8.242
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|Önceki Kapanış
|: 8.259
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8.072
En Yüksek
8.242
17:1027,8081
En Yüksek
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|Açılış
|: 27,8400
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|Önceki Kapanış
|: 27,7900
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27,9340
En Düşük
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17:1029,2659
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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17:101.710,89
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|Önceki Kapanış
|: 1.666,37
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1.717,29
En Düşük
1.663,40
BIST En Aktif Hisseler17:10
|POLTK
|10.997,00
|132.657.963
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.355,80
|239.222.403
|% 10,00
|
|BMSTL
|53,90
|51.961.891
|% 10,00
|
|MAALT
|901,30
|45.141.863
|% 10,00
|
|AYCES
|465,30
|29.023.563
|% 10,00
|
|EMNIS
|76,55
|1.799.164
|% -9,99
|
|SNKRN
|31,60
|4.016.957
|% -9,97
|
|CASA
|147,50
|20.386.270
|% -9,95
|
|OTTO
|353,00
|1.722.776
|% -9,49
|
|IHAAS
|16,38
|319.021.132
|% -9,45
|
|THYAO
|221,70
|4.734.869.490
|% -1,51
|
|PETKM
|24,32
|4.678.296.673
|% 3,93
|
|BRSAN
|1.006,90
|4.421.847.167
|% 1,88
|
|TUPRS
|147,90
|3.904.477.278
|% 0,48
|
|ASELS
|43,40
|3.413.429.463
|% 0,70
|
|EKGYO
|7,75
|2.033.315.802
|% -2,27
|
|ZOREN
|6,40
|1.588.177.022
|% 1,11
|
|PETKM
|24,32
|4.678.296.673
|% 3,93
|
|YKBNK
|18,87
|3.238.061.681
|% -2,53
|
|ODAS
|13,58
|2.021.538.406
|% 0,37
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7948
|27,8185
|% 0,33
|
|Euro
|29,2388
|29,2520
|% -0,06
|
|Sterlin
|33,7218
|33,8909
|% 0,19
|
|Frank
|30,5965
|30,7808
|% 0,64
|
|Riyal
|7,3886
|7,4257
|% 0,24
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.709
|1.709
|42,81
|
|Cumhuriyet
|11.775
|11.953
|167,00
|
|Tam
|11.533
|11.616
|189,00
|
|Yarım
|5.784
|5.831
|96,00
|
|Çeyrek
|2.883
|2.915
|47,00
|
|Gümüş.Ons
|22,57
|22,61
|0,78
|
|Gümüş Gr.
|20,12
|20,14
|0,66
|