***EBEBK*** EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EBEBK*** EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, Yönetim Kurulu'nun 11.10.2023 tarihli kararıyla Ticaret Direktörü Görkem Eskin'in istifasının kabulüne, yerine, 16.10.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Müge Tekin'in Ticaret Direktörü olarak atanmasına karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205947BIST