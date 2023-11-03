***EBEBK*** EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EBEBK*** EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarEkim 2023'te ebebek mağazalarını ziyaret eden ziyaretçi sayısı 4.202.824 olarak gerçekleşmiş olup bu sayı Ekim 2022'de 3.884.062'dir. Ekim 2023'te sona eren 10 aylık dönemde ebebek mağazalarını ziyaret eden ziyaretçi sayısı 39.352.695, 2022 yılının aynı döneminde ise 31.356.307 olarak gerçekleşmiştir. Ekim 2023'te ebebek.com internet sitesi ziyaretçi sayısı 10.339.817 olarak gerçekleşmiş olup bu sayı Ekim 2022'de 12.747.079'dur. Ekim 2023'te sona eren 10 aylık dönemde ebebek.com internet sitesini ziyaret eden ziyaretçi sayısı 107.839.930, 2022 yılının aynı döneminde ise 116.134.752 olarak gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214138BIST