***EBEBK*** EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EBEBK*** EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarEkim 2023'te Türkiye'de ebebek mağazaları ve e-ticaret kanalından satılan toplam ürün adedi 7.218.460 olarak gerçekleşmişken bu sayı Ekim 2022'de 6.276.475'tir. Ekim 2023'te sona eren 10 aylık dönemde Türkiye'de ebebek mağazaları ve e-ticaret kanalından satılan toplam ürün adedi 67.980.394, 2022'nin aynı döneminde ise 58.212.420 olarak gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1215393BIST