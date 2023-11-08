***EBEBK*** EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EBEBK*** EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08.11.2023 tarihli kararıyla İngiltere pazarında mağazalaşma stratejisi doğrultusunda 2024 yılının ilk yarısında fiziksel mağaza açılmasına ilişkin olarak çalışmalara başlanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1215785BIST