***EBEBK*** EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.11.2023 17:12
***EBEBK*** EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08.11.2023 tarihli kararıyla İngiltere pazarında mağazalaşma stratejisi doğrultusunda 2024 yılının ilk yarısında fiziksel mağaza açılmasına ilişkin olarak çalışmalara başlanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1215785
BIST
'
18:057.861
En Düşük
|Değişim
|: 0,21%
|| 16,08
|Açılış
|: 7.912
|
|Önceki Kapanış
|: 7.845
|
7.821
En Yüksek
7.943
18:0528,4930
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0014
|Açılış
|: 28,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 28,5700
|
28,5467
En Düşük
28,3886
18:0530,5501
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0521
|Açılış
|: 30,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5000
|
30,7218
En Düşük
30,3815
18:051.787,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -16,17
|Açılış
|: 1.787,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.803,82
|
1.807,06
En Düşük
1.786,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TABGD
|179,30
|1.551.361.033
|% 10,00
|
|ULAS
|17,27
|9.565.214
|% 10,00
|
|FMIZP
|302,50
|35.595.561
|% 10,00
|
|IHEVA
|2,75
|95.738.791
|% 10,00
|
|INTEM
|294,25
|68.225.547
|% 10,00
|
|MARKA
|34,92
|5.063.435
|% -10,00
|
|UFUK
|110,70
|5.118.437
|% -10,00
|
|EUKYO
|16,05
|9.962.054
|% -9,98
|
|MAALT
|962,50
|267.148.712
|% -9,96
|
|KLNMA
|62,05
|8.683.277
|% -9,94
|
|THYAO
|228,60
|9.052.975.110
|% 1,15
|
|TUPRS
|150,30
|4.765.909.024
|% 0,87
|
|ISCTR
|20,74
|3.647.816.798
|% -3,98
|
|TCELL
|55,35
|3.115.152.536
|% 4,24
|
|YKBNK
|17,03
|2.766.395.484
|% -1,96
|
|EKGYO
|6,94
|1.319.745.851
|% 1,17
|
|ISCTR
|20,74
|3.647.816.798
|% -3,98
|
|ADESE
|2,09
|351.060.485
|% 5,03
|
|ZOREN
|5,43
|915.606.327
|% 0,00
|
|YKBNK
|17,03
|2.766.395.484
|% -1,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,4858
|28,4930
|% 0,00
|
|Euro
|30,5365
|30,5501
|% 0,17
|
|Sterlin
|34,9281
|35,1033
|% 0,01
|
|Frank
|31,5469
|31,7369
|% 0,11
|
|Riyal
|7,5722
|7,6102
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,62
|22,66
|% 0,66
|
|Platin
|870,22
|871,92
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.056,28
|1.062,83
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,28
|79,28
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.952,47
|1.952,71
|% 0,66
|