***EBEBK*** EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EBEBK*** EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar31 Ekim 2023 tarihi itibarıyla 221 tanesi geleneksel, 4 tanesi ise mini mağaza konseptinde olmak üzere Türkiye'de toplam 225 mağazaya sahip olan şirketimizin mağaza sayısı 30 Kasım 2023 tarihi itibarıyla 224 tanesi geleneksel, 5 tanesi mini olmak üzere 229'a ulaşmıştır. 1 Kasım - 30 Kasım 2023 tarihleri arasında 1 Bursa'da, 1 Aydın'da, 1 İstanbul'da ve 1 Ordu'da olmak üzere toplam 4 mağaza açılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221703BIST