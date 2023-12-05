***EBEBK*** EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EBEBK*** EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKasım 2023'te ebebek mağazalarını ziyaret eden ziyaretçi sayısı 3.923.956 olarak gerçekleşmiş olup bu sayı Kasım 2022'de 3.502.296'dır. Kasım 2023'te sona eren 11 aylık dönemde ebebek mağazalarını ziyaret eden ziyaretçi sayısı 43.276.651, 2022 yılının aynı döneminde ise 34.858.603 olarak gerçekleşmiştir. Kasım 2023'te ebebek.com internet sitesi ziyaretçi sayısı 10.147.033 olarak gerçekleşmiş olup bu sayı Kasım 2022'de 8.625.802'dir. Kasım 2023'te sona eren 11 aylık dönemde ebebek.com internet sitesini ziyaret eden ziyaretçi sayısı 117.986.963, 2022 yılının aynı döneminde ise 124.760.553 olarak gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222486BIST