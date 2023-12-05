***EBEBK*** EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.12.2023 18:13
***EBEBK*** EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kasım 2023'te ebebek mağazalarını ziyaret eden ziyaretçi sayısı 3.923.956 olarak gerçekleşmiş olup bu sayı Kasım 2022'de 3.502.296'dır. Kasım 2023'te sona eren 11 aylık dönemde ebebek mağazalarını ziyaret eden ziyaretçi sayısı 43.276.651, 2022 yılının aynı döneminde ise 34.858.603 olarak gerçekleşmiştir. Kasım 2023'te ebebek.com internet sitesi ziyaretçi sayısı 10.147.033 olarak gerçekleşmiş olup bu sayı Kasım 2022'de 8.625.802'dir. Kasım 2023'te sona eren 11 aylık dönemde ebebek.com internet sitesini ziyaret eden ziyaretçi sayısı 117.986.963, 2022 yılının aynı döneminde ise 124.760.553 olarak gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222486
BIST
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17:598.057
En Düşük
|Değişim
|: -0,37%
|| -29,82
|Açılış
|: 8.095
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|Önceki Kapanış
|: 8.087
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8.023
En Yüksek
8.121
17:5928,9127
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0016
|Açılış
|: 28,9400
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|Önceki Kapanış
|: 28,9250
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28,9495
En Düşük
28,8018
17:5931,2276
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
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|Açılış
|: 31,3200
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|Önceki Kapanış
|: 31,3700
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31,4009
En Düşük
31,1629
17:591.873,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
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|Açılış
|: 1.873,97
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|Önceki Kapanış
|: 1.884,54
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1.898,57
En Düşük
1.868,99
BIST En Aktif Hisseler17:59
|EKOS
|36,30
|131.071.133
|% 10,00
|
|MIATK
|43,56
|3.009.134.462
|% 10,00
|
|BAKAB
|85,25
|63.419.117
|% 10,00
|
|MARBL
|18,48
|111.838.548
|% 10,00
|
|UMPAS
|7,26
|1.824.416
|% 10,00
|
|LIDER
|163,80
|381.590.889
|% -10,00
|
|EUYO
|14,58
|18.799.807
|% -10,00
|
|EMNIS
|112,60
|4.102.072
|% -9,92
|
|EUKYO
|14,26
|12.523.679
|% -8,59
|
|MTRYO
|8,00
|5.950.944
|% -6,92
|
|THYAO
|259,00
|8.371.744.925
|% -1,15
|
|AKBNK
|36,56
|3.266.948.198
|% 0,94
|
|MIATK
|43,56
|3.009.134.462
|% 10,00
|
|ISCTR
|22,40
|2.999.837.071
|% -1,23
|
|EREGL
|40,00
|2.965.946.182
|% -0,05
|
|ZOREN
|5,08
|909.908.235
|% 1,40
|
|EKGYO
|7,38
|1.070.262.297
|% -1,47
|
|ISCTR
|22,40
|2.999.837.071
|% -1,23
|
|CANTE
|20,44
|2.572.256.004
|% -0,68
|
|YKBNK
|20,28
|2.179.247.911
|% -1,17
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8881
|28,9127
|% -0,01
|
|Euro
|31,1873
|31,2276
|% -0,38
|
|Sterlin
|36,2807
|36,4627
|% -0,37
|
|Frank
|32,8780
|33,0761
|% -0,31
|
|Riyal
|7,6779
|7,7164
|% -0,10
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,11
|24,14
|% 0,66
|
|Platin
|902,71
|903,65
|% 0,66
|
|Paladyum
|934,81
|939,98
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,89
|77,89
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.018,17
|2.018,45
|% 0,66
|