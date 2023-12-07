***EBEBK*** EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EBEBK*** EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKasım 2023'te Türkiye'de ebebek mağazaları ve e-ticaret kanalından satılan toplam ürün adedi 6.701.010 olarak gerçekleşmişken, bu sayı Kasım 2022'de 5.336.156'dır. Kasım 2023'te sona eren 11 aylık dönemde Türkiye'de ebebek mağazaları ve e-ticaret kanalından satılan toplam ürün adedi 74.681.404 olarak gerçekleşmişken, bu sayı 2022'nin aynı döneminde 63.548.576'dır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223790BIST