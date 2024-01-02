***EBEBK*** EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EBEBK*** EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar30 Kasım 2023 tarihi itibarıyla 224 tanesi geleneksel, 5 tanesi ise mini mağaza konseptinde olmak üzere Türkiye'de toplam 229 mağazaya sahip olan şirketimizin mağaza sayısı 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla 228 tanesi geleneksel, 7 tanesi mini olmak üzere 235'e ulaşmıştır. 1 Aralık - 31 Aralık 2023 tarihleri arasında 2 Bursa'da, 1 Adana'da, 1 Çanakkale'de, 1 Zonguldak'ta ve 1 Erzurum'da olmak üzere toplam 6 mağaza açılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231592BIST