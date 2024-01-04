***EBEBK*** EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EBEBK*** EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAralık 2023'te ebebek mağazalarını ziyaret eden ziyaretçi sayısı 4.163.979 olarak gerçekleşmiş olup bu sayı Aralık 2022'de 3.670.059'dur. Aralık 2023'te sona eren 12 aylık dönemde ebebek mağazalarını ziyaret eden ziyaretçi sayısı 47.440.630, 2022 yılının aynı döneminde ise 38.528.662 olarak gerçekleşmiştir. Aralık 2023'te ebebek.com internet sitesi ziyaretçi sayısı 10.872.761 olarak gerçekleşmiş olup bu sayı Aralık 2022'de 11.645.230'dur. Aralık 2023'te sona eren 12 aylık dönemde ebebek.com internet sitesini ziyaret eden ziyaretçi sayısı 128.859.724, 2022 yılının aynı döneminde ise 136.405.783 olarak gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1232709BIST