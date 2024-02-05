***EBEBK*** EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.02.2024 19:09
***EBEBK*** EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ocak 2024'te ebebek mağazalarını ziyaret eden ziyaretçi sayısı 4.186.387 olarak gerçekleşmiş olup bu sayı Ocak 2023'te 4.125.853'tür. Ocak 2024'te ebebek.com internet sitesi ziyaretçi sayısı 11.122.183 olarak gerçekleşmiş olup bu sayı Ocak 2023'te 12.455.409'dur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246984
BIST
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18:068.777
En Düşük
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|: 1,28%
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|Açılış
|: 8.717
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|Önceki Kapanış
|: 8.666
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8.695
En Yüksek
8.784
18:0630,5635
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
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|Açılış
|: 30,6000
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|Önceki Kapanış
|: 30,6100
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30,6898
En Düşük
30,3930
18:0632,8658
En Yüksek
|Değişim
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En Düşük
1.977,06
BIST En Aktif Hisseler18:06
|ONCSM
|237,60
|328.054.000
|% 10,00
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|SURGY
|56,65
|1.013.633.445
|% 10,00
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|MEGMT
|55,00
|1.085.841.267
|% 10,00
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|MIATK
|49,72
|2.015.786.949
|% 10,00
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|DOFER
|50,05
|236.773.313
|% 10,00
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|VRGYO
|32,40
|735.146.767
|% -9,80
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|DIRIT
|17,44
|18.865.720
|% -9,64
|
|SEGYO
|7,00
|305.676.660
|% -9,09
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|DZGYO
|5,38
|234.314.058
|% -8,03
|
|MTRKS
|57,35
|75.456.346
|% -6,75
|
|THYAO
|289,25
|14.020.792.443
|% 2,75
|
|SASA
|39,10
|5.393.185.673
|% 3,88
|
|YKBNK
|22,68
|4.710.801.963
|% 1,80
|
|AKBNK
|40,22
|4.266.859.449
|% 2,45
|
|EREGL
|43,52
|3.848.360.294
|% 0,14
|
|EKGYO
|10,17
|2.891.943.222
|% 2,42
|
|TSPOR
|1,64
|396.014.490
|% 4,46
|
|YKBNK
|22,68
|4.710.801.963
|% 1,80
|
|AKFGY
|2,19
|361.295.306
|% 1,39
|
|ISCTR
|25,86
|3.634.357.955
|% 1,17
|
|18:06
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|30,5547
|30,5635
|% 0,24
|
|Euro
|32,8467
|32,8658
|% -0,25
|
|Sterlin
|38,2021
|38,3937
|% -0,56
|
|Frank
|34,9713
|35,1820
|% -0,22
|
|Riyal
|8,1244
|8,1652
|% 0,20
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|18:06
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|22,31
|22,35
|% 0,66
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|Platin
|897,96
|899,32
|% 0,66
|
|Paladyum
|956,01
|959,53
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,90
|77,90
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.023,51
|2.023,82
|% 0,66
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