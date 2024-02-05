***EBEBK*** EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EBEBK*** EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarOcak 2024'te ebebek mağazalarını ziyaret eden ziyaretçi sayısı 4.186.387 olarak gerçekleşmiş olup bu sayı Ocak 2023'te 4.125.853'tür. Ocak 2024'te ebebek.com internet sitesi ziyaretçi sayısı 11.122.183 olarak gerçekleşmiş olup bu sayı Ocak 2023'te 12.455.409'dur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246984BIST