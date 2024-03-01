***EBEBK*** EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EBEBK*** EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar31 Ocak 2024 tarihi itibarıyla 230 tanesi geleneksel, 7 tanesi ise mini mağaza konseptinde olmak üzere Türkiye'de toplam 237 mağazaya sahip olan şirketimizin mağaza sayısı 29 Şubat 2024 tarihi itibarıyla 233 tanesi geleneksel, 7 tanesi mini olmak üzere 240'a ulaşmıştır. 1 Şubat - 29 Şubat 2024 tarihleri arasında 1 İstanbul'da, 2 Kırklareli'nde ve 1 Giresun'da olmak üzere toplam 4 mağaza açılmıştır İstanbul'da 1 mağaza kapanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1254065BIST