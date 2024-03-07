***EBEBK*** EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EBEBK*** EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞubat 2024'te Türkiye'de ebebek mağazaları ve e-ticaret kanalından satılan toplam ürün adedi 7.732.162 olarak gerçekleşmişken, bu sayı Şubat 2023'te 7.404.332'dir. Şubat 2024'te sona eren 2 aylık dönemde Türkiye'de ebebek mağazaları ve e-ticaret kanalından satılan toplam ürün adedi 14.576.956 olarak gerçekleşmişken, bu sayı 2023'ün aynı döneminde 13.704.309'dur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1256531BIST