***EBEBK*** EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.03.2024 11:21
***EBEBK*** EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
26.03.2024 tarihinde gerçekleştireceğimiz 2023 Finansal Sonuçlarına İlişkin Analist toplantısı sunumumuzu ekte bulabilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262391
BIST
'
13:448.877
En Düşük
|Değişim
|: -1,68%
|| -152,06
|Açılış
|: 9.030
|
|Önceki Kapanış
|: 9.029
|
8.816
En Yüksek
9.049
13:4432,1983
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0917
|Açılış
|: 32,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5400
|
32,2056
En Düşük
32,0860
13:4434,9909
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,1083
|Açılış
|: 35,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2500
|
35,0219
En Düşük
34,8188
13:442.270,56
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 26,70
|Açılış
|: 2.270,56
|
|Önceki Kapanış
|: 2.243,87
|
2.272,64
En Düşük
2.241,01
BIST En Aktif Hisseler13:44
|AKENR
|11,66
|21.303.881
|% 10,00
|
|PKART
|90,90
|74.857.575
|% 9,98
|
|INVEO
|44,98
|83.282.387
|% 9,98
|
|OYAYO
|44,52
|14.708.949
|% 9,98
|
|ODINE
|43,90
|11.254.555
|% 9,97
|
|MAKIM
|24,24
|14.854.385
|% -52,42
|
|PEKGY
|12,71
|629.188.704
|% -9,99
|
|KSTUR
|6.782,50
|8.594.450
|% -9,99
|
|PETKM
|21,30
|4.421.455.635
|% -9,97
|
|DERHL
|10,40
|39.475.629
|% -9,96
|
|THYAO
|283,00
|4.509.284.034
|% -0,96
|
|PETKM
|21,30
|4.421.455.635
|% -9,97
|
|ZOREN
|5,41
|3.413.638.573
|% -6,56
|
|AKBNK
|44,66
|3.080.757.230
|% 1,31
|
|ISCTR
|11,37
|2.662.388.011
|% -0,35
|
|ZOREN
|5,41
|3.413.638.573
|% -6,56
|
|ISCTR
|11,37
|2.662.388.011
|% -0,35
|
|PETKM
|21,30
|4.421.455.635
|% -9,97
|
|EKGYO
|9,62
|930.034.413
|% -1,03
|
|YKBNK
|27,04
|2.584.134.230
|% -0,29
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1906
|32,1983
|% 0,29
|
|Euro
|34,9823
|34,9909
|% 0,31
|
|Sterlin
|40,8258
|41,0305
|% -0,43
|
|Frank
|35,7946
|35,9741
|% -0,78
|
|Riyal
|8,6035
|8,6466
|% -0,56
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,72
|24,75
|% 0,66
|
|Platin
|903,46
|904,77
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.001,23
|1.003,86
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,75
|85,75
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.195,98
|2.196,30
|% 0,66
|