***EBEBK*** EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EBEBK*** EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar01.04.2024 tarihli 2024/36 nolu kararıyla ekli Ücret Politikası ilk olağan genel kurul toplantısında, genel kurulun bilgisine sunulmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265271BIST