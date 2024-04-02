***EBEBK*** EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EBEBK*** EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimize ait "EBEBEK" markası ile 17.08.2022 tarihli ve 5973 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İhracat Destekleri Hakkında Kararın 18. maddesinde düzenlenen çok kanallı zincir mağaza desteği kapsamına alınma amacıyla T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'ne başvurumuz anılan Karar ile Karara istinaden hazırlanan Çok Kanallı Zincir Mağaza Desteğine İlişkin Genelge kapsamında incelenmiştir.Bu itibarla, şirketimizin Çok Kanallı Zincir Mağaza Desteğine İlişkin Genelgenin 9. maddesinde yer alan başvuru şartlarına haiz olduğu anlaşılmış olup şirketimizin "EBEBEK" markasıyla çok kanallı zincir mağaza desteği kapsamına alınması uygun görülmüştür.Bu çerçevede, kapsama alındığımız tarihten sonra gerçekleştirilen harcama ve faaliyetler, mevzuatın diğer hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Kararın 18. maddesinde belirtilen süre ve limitler dahilinde desteklenebilecektir.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265882BIST