***EBEBK*** EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.04.2024 19:40
***EBEBK*** EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Mart 2024'te ebebek mağazalarını ziyaret eden ziyaretçi sayısı 3.868.097 olarak gerçekleşmiş olup bu sayı Mart 2023'te 3.640.719'dur. Mart 2024'te sona eren 3 aylık dönemde ebebek mağazalarını ziyaret eden ziyaretçi sayısı 12.211.919, 2023 yılının aynı döneminde ise 11.458.526 olarak gerçekleşmiştir. Mart 2024'te ebebek.com internet sitesi ziyaretçi sayısı 10.656.211 olarak gerçekleşmiş olup bu sayı Mart 2023'te 13.308.509'dur. Mart 2024'te sona eren 3 aylık dönemde ebebek.com internet sitesini ziyaret eden ziyaretçi sayısı 37.451.553, 2023 yılının aynı döneminde ise 37.912.789 olarak gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266738
BIST
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18:058.946
En Düşük
|Değişim
|: -1,05%
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|Açılış
|: 8.983
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En Yüksek
9.019
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|: 31,9700
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
2.326,70
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PATEK
|117,70
|665.562.144
|% 10,00
|
|VESTL
|90,20
|3.349.418.391
|% 10,00
|
|ODINE
|77,65
|1.499.589.535
|% 9,99
|
|YAYLA
|22,02
|20.048.281
|% 9,99
|
|KSTUR
|6.797,50
|12.187.918
|% 9,99
|
|TMSN
|144,00
|1.129.610.718
|% -10,00
|
|BRMEN
|6,21
|2.298.646
|% -10,00
|
|QNBFL
|150,50
|11.338.771
|% -9,99
|
|PEKGY
|10,09
|972.565.122
|% -9,99
|
|POLHO
|13,53
|355.512.512
|% -9,98
|
|THYAO
|300,00
|11.234.652.692
|% 1,01
|
|ISCTR
|11,64
|5.918.929.752
|% 1,84
|
|SAHOL
|81,55
|4.165.554.560
|% -4,51
|
|TUPRS
|162,80
|3.449.429.577
|% -7,39
|
|VESTL
|90,20
|3.349.418.391
|% 10,00
|
|ZOREN
|5,40
|3.319.563.011
|% -9,85
|
|ISCTR
|11,64
|5.918.929.752
|% 1,84
|
|YKBNK
|27,56
|3.290.859.047
|% -5,03
|
|EKGYO
|9,00
|1.052.748.998
|% 0,56
|
|PEKGY
|10,09
|972.565.122
|% -9,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9286
|31,9337
|% -0,35
|
|Euro
|34,5890
|34,6126
|% 0,18
|
|Sterlin
|40,2982
|40,5002
|% -0,64
|
|Frank
|35,2686
|35,4453
|% -0,68
|
|Riyal
|8,4952
|8,5378
|% -1,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|27,04
|27,08
|% 0,66
|
|Platin
|938,39
|940,29
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.018,75
|1.022,06
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,39
|89,39
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.296,05
|2.296,37
|% 0,66
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