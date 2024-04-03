***EBEBK*** EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EBEBK*** EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMart 2024'te ebebek mağazalarını ziyaret eden ziyaretçi sayısı 3.868.097 olarak gerçekleşmiş olup bu sayı Mart 2023'te 3.640.719'dur. Mart 2024'te sona eren 3 aylık dönemde ebebek mağazalarını ziyaret eden ziyaretçi sayısı 12.211.919, 2023 yılının aynı döneminde ise 11.458.526 olarak gerçekleşmiştir. Mart 2024'te ebebek.com internet sitesi ziyaretçi sayısı 10.656.211 olarak gerçekleşmiş olup bu sayı Mart 2023'te 13.308.509'dur. Mart 2024'te sona eren 3 aylık dönemde ebebek.com internet sitesini ziyaret eden ziyaretçi sayısı 37.451.553, 2023 yılının aynı döneminde ise 37.912.789 olarak gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266738BIST