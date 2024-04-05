***EBEBK*** EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EBEBK*** EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMart 2024'te Türkiye'de ebebek mağazaları ve e-ticaret kanalından satılan toplam ürün adedi 7.231.662 olarak gerçekleşmişken, bu sayı Mart 2023'te 6.238.965'tir. Mart 2024'te sona eren 3 aylık dönemde Türkiye'de ebebek mağazaları ve e-ticaret kanalından satılan toplam ürün adedi 21.808.618 olarak gerçekleşmişken, bu sayı 2023'ün aynı döneminde 19.943.274'tür.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268877BIST