Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***EBEBK*** EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

16.10.2023 15:19
***EBEBK*** EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***EBEBK*** EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
CAN KARADENİZ Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Mali ve İdari İşler Direktörü, Mağaza Operasyon Direktörü Tuna Çocuk Gereçleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
TOLGA KOYUNCU Mali ve İdari İşler Direktörü Yönetici
SEVDA DEMİR Pazarlama Direktörü Yönetici
GÖNENÇ RÜŞTÜ ŞENER Eticaret Direktörü Yönetici
KENAN ŞAHAN İnsan Kaynakları Direktörü Yönetici
ONUR TOPGÜL Tedarik Zinciri Direktörü Yönetici
PINAR TOPSAKAL EŞİCİ Planlama ve Analiz Direktörü Yönetici
ERKAN KIZILKAYA Mağaza Operasyon Direktörü Yönetici
FAHRETTİN SAMİ BAKKALOĞLU Mağaza Operasyon Direktörü Yönetici
PINAR KÜÇÜKTÜRKÖZ Tekstil Direktörü Yönetici
MAHMUT İLKER NAİMOĞLU İç Kontrol, Risk Yönetimi ve İç Denetim Direktörü Yönetici
ABİDDER EMİN ŞİMŞEK Proje Ofisi Direktörü Yönetici
YUSUF EDİZ KÖMÜRYAKAN İngiltere Ülke Direktörü Yönetici
BARIŞ ŞİMŞEK Bilgi Teknolojileri Direktörü Yönetici
MÜGE TEKİN Ticaret Direktörü Yönetici




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206796


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:107.979
Değişim :  -1,66% |  -134,53
Açılış :  8.228  
Önceki Kapanış :  8.113  
En Düşük
7.961 En Yüksek
8.252
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:10
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
FMIZP 316,80 224.343.529 % 10,00  
MAALT 991,40 9.788.092 % 10,00  
POLTK 12.096,70 65.515.435 % 10,00  
SNKRN 34,76 5.043.641 % 10,00  
KSTUR 1.041,70 6.184.341 % 10,00  
daha fazla
16:10 Alış Satış %  
Dolar 27,8755 27,8804 % 0,42  
Euro 29,4128 29,4296 % 0,77  
Sterlin 33,8258 33,9954 % 0,65  
Frank 30,7850 30,9705 % 0,45  
Riyal 7,4137 7,4509 % 0,47  
daha fazla
16:10 Alış Satış %  
Altın Ons 1.918 1.919 -14,43  
Altın Gr. 1.719 1.720 -6,16  
Cumhuriyet 11.834 12.013 -62,00  
Tam 11.584 11.667 240,00  
Yarım 5.810 5.856 121,00  
Çeyrek 2.896 2.928 60,00  
Gümüş.Ons 22,59 22,62 -0,12  
Gümüş Gr. 20,26 20,28 -0,02  
B. Petrol 90,73 90,73 -0,16  
Seans Raporu 16:10
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru