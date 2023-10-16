***EBEBK*** EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***EBEBK*** EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerCAN KARADENİZ Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Mali ve İdari İşler Direktörü, Mağaza Operasyon Direktörü Tuna Çocuk Gereçleri A.Ş. Yönetim Kurulu ÜyesiTOLGA KOYUNCU Mali ve İdari İşler Direktörü YöneticiSEVDA DEMİR Pazarlama Direktörü YöneticiGÖNENÇ RÜŞTÜ ŞENER Eticaret Direktörü YöneticiKENAN ŞAHAN İnsan Kaynakları Direktörü YöneticiONUR TOPGÜL Tedarik Zinciri Direktörü YöneticiPINAR TOPSAKAL EŞİCİ Planlama ve Analiz Direktörü YöneticiERKAN KIZILKAYA Mağaza Operasyon Direktörü YöneticiFAHRETTİN SAMİ BAKKALOĞLU Mağaza Operasyon Direktörü YöneticiPINAR KÜÇÜKTÜRKÖZ Tekstil Direktörü YöneticiMAHMUT İLKER NAİMOĞLU İç Kontrol, Risk Yönetimi ve İç Denetim Direktörü YöneticiABİDDER EMİN ŞİMŞEK Proje Ofisi Direktörü YöneticiYUSUF EDİZ KÖMÜRYAKAN İngiltere Ülke Direktörü YöneticiBARIŞ ŞİMŞEK Bilgi Teknolojileri Direktörü YöneticiMÜGE TEKİN Ticaret Direktörü Yöneticihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206796BIST