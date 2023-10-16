***EBEBK*** EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
16.10.2023 15:19
***EBEBK*** EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
CAN KARADENİZ Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Mali ve İdari İşler Direktörü, Mağaza Operasyon Direktörü Tuna Çocuk Gereçleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
TOLGA KOYUNCU Mali ve İdari İşler Direktörü Yönetici
SEVDA DEMİR Pazarlama Direktörü Yönetici
GÖNENÇ RÜŞTÜ ŞENER Eticaret Direktörü Yönetici
KENAN ŞAHAN İnsan Kaynakları Direktörü Yönetici
ONUR TOPGÜL Tedarik Zinciri Direktörü Yönetici
PINAR TOPSAKAL EŞİCİ Planlama ve Analiz Direktörü Yönetici
ERKAN KIZILKAYA Mağaza Operasyon Direktörü Yönetici
FAHRETTİN SAMİ BAKKALOĞLU Mağaza Operasyon Direktörü Yönetici
PINAR KÜÇÜKTÜRKÖZ Tekstil Direktörü Yönetici
MAHMUT İLKER NAİMOĞLU İç Kontrol, Risk Yönetimi ve İç Denetim Direktörü Yönetici
ABİDDER EMİN ŞİMŞEK Proje Ofisi Direktörü Yönetici
YUSUF EDİZ KÖMÜRYAKAN İngiltere Ülke Direktörü Yönetici
BARIŞ ŞİMŞEK Bilgi Teknolojileri Direktörü Yönetici
MÜGE TEKİN Ticaret Direktörü Yönetici
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206796
BIST