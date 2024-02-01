***EBEBK*** EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***EBEBK*** EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviHALİL ERDOĞMUŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 15.03.2023 İcrada Görevli Genel Müdür Evidea Mağazacılık A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi , Bebek Araç Gereçleri Üretici, İthalatçı ve Perakendecileri Derneğinin kurucu üye, GYIAD ve TÜSİAD üyesidir 10.81 Bağımsız Üye DeğilMAHMUD MUHAMMED TOPBAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey Yönetici 15.03.2023 İcrada Görevli Değil - BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.'nde Yönetim Kurulu Başkanı ve çeşitli şirketlerde yönetim kurulu üyesidir 15.68 Bağımsız Üye DeğilMUSA TOPBAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 15.03.2023 İcrada Görevli Değil - Çeşitli şirketlerde yönetim kurulu üyesidir 15.64 Bağımsız Üye DeğilÖMER HULUSİ TOPBAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 26.04.2023 İcrada Görevli Değil - BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. ve çeşitli şirketlerde Yönetim Kurulu üyesidir Bağımsız Üye DeğilCAN KARADENİZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 26.04.2023 İcrada Görevli Mali ve İdari İşler Direktörü, Mağaza Operasyon Direktörü, Genel Müdür Tuna Çocuk Gereçleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değilhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246187BIST