***EBEBK*** EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.02.2024 18:08
***EBEBK*** EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
HALİL ERDOĞMUŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 15.03.2023 İcrada Görevli Genel Müdür Evidea Mağazacılık A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi , Bebek Araç Gereçleri Üretici, İthalatçı ve Perakendecileri Derneğinin kurucu üye, GYIAD ve TÜSİAD üyesidir 10.81 Bağımsız Üye Değil
MAHMUD MUHAMMED TOPBAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey Yönetici 15.03.2023 İcrada Görevli Değil - BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.'nde Yönetim Kurulu Başkanı ve çeşitli şirketlerde yönetim kurulu üyesidir 15.68 Bağımsız Üye Değil
MUSA TOPBAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 15.03.2023 İcrada Görevli Değil - Çeşitli şirketlerde yönetim kurulu üyesidir 15.64 Bağımsız Üye Değil
ÖMER HULUSİ TOPBAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 26.04.2023 İcrada Görevli Değil - BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. ve çeşitli şirketlerde Yönetim Kurulu üyesidir Bağımsız Üye Değil
CAN KARADENİZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 26.04.2023 İcrada Görevli Mali ve İdari İşler Direktörü, Mağaza Operasyon Direktörü, Genel Müdür Tuna Çocuk Gereçleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246187
BIST