***EBEBK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
12.09.2023 09:06
***EBEBK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [EBEBK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194040
BIST
'
13:048.157
En Düşük
|Değişim
|: 0,13%
|| 10,85
|Açılış
|: 8.175
|
|Önceki Kapanış
|: 8.146
|
8.081
En Yüksek
8.239
13:0426,8851
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0188
|Açılış
|: 26,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8650
|
26,9499
En Düşük
26,8031
13:0428,8531
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0480
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8200
|
29,2191
En Düşük
28,7759
13:041.659,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,59
|Açılış
|: 1.659,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.660,32
|
1.665,56
En Düşük
1.654,78
BIST En Aktif Hisseler13:02
|ALFAS
|150,70
|1.117.971.939
|% 10,00
|
|ASUZU
|257,40
|103.137.091
|% 10,00
|
|ALCAR
|794,30
|57.054.113
|% 10,00
|
|NUHCM
|255,20
|186.827.874
|% 10,00
|
|ISKUR
|1.610.510,00
|1.610.510
|% 10,00
|
|KZGYO
|43,92
|1.026.185.569
|% -10,00
|
|KSTUR
|630,00
|1.573.740
|% -10,00
|
|ULAS
|18,47
|972.372
|% -9,99
|
|TATEN
|65,35
|522.012.279
|% -9,99
|
|OFSYM
|84,50
|229.010.357
|% -7,95
|
|KOZAL
|31,96
|3.863.640.402
|% -2,56
|
|THYAO
|236,00
|2.997.594.346
|% 0,64
|
|ASTOR
|142,80
|2.908.865.460
|% 2,73
|
|SISE
|54,05
|2.666.054.334
|% -1,01
|
|ENKAI
|35,34
|2.179.896.019
|% 1,79
|
|ZOREN
|5,03
|1.368.726.918
|% -0,79
|
|SKBNK
|5,55
|711.608.075
|% -4,15
|
|KATMR
|2,02
|243.097.755
|% -0,98
|
|EKGYO
|8,93
|1.061.765.444
|% -1,11
|
|KOZAL
|31,96
|3.863.640.402
|% -2,56
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8806
|26,8843
|% 0,07
|
|Euro
|28,8440
|28,8504
|% -0,18
|
|Sterlin
|33,4263
|33,5939
|% -0,21
|
|Frank
|30,0270
|30,2079
|% -0,01
|
|Riyal
|7,1468
|7,1826
|% 0,10
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.920
|-3,02
|
|Altın Gr.
|1.659
|1.659
|-1,47
|
|Cumhuriyet
|11.272
|11.442
|-34,00
|
|Tam
|11.048
|11.115
|-38,00
|
|Yarım
|5.541
|5.580
|-20,00
|
|Çeyrek
|2.762
|2.790
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|23,01
|23,05
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|19,90
|19,92
|-0,03
|
|B. Petrol
|91,31
|91,31
|0,66
|