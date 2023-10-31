***EBEBK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
31.10.2023 10:31
***EBEBK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mahmut Muhammed Topbaş tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212205
BIST
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14:347.701
En Düşük
|Değişim
|: -0,15%
|| -11,69
|Açılış
|: 7.749
|
|Önceki Kapanış
|: 7.713
|
7.669
En Yüksek
7.775
14:3428,3102
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0706
|Açılış
|: 28,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,1800
|
28,5332
En Düşük
28,2053
14:3430,1659
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,1516
|Açılış
|: 30,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9000
|
30,4738
En Düşük
29,7463
14:341.817,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 3,23
|Açılış
|: 1.817,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.814,02
|
1.831,22
En Düşük
1.808,62
BIST En Aktif Hisseler14:34
|TABGD
|190,30
|4.861.369.791
|% 10,00
|
|YAPRK
|203,70
|218.939.146
|% 9,99
|
|AVHOL
|82,00
|247.935.954
|% 9,99
|
|RODRG
|57,25
|13.575.537
|% 9,99
|
|ORMA
|208,20
|3.882.930
|% 9,98
|
|MRSHL
|1.906,70
|8.297.958
|% -10,00
|
|QNBFB
|333,00
|3.327.854
|% -10,00
|
|TARKM
|834,60
|90.244.463
|% -10,00
|
|UZERB
|257,60
|23.148.450
|% -9,99
|
|INTEM
|294,10
|58.115.185
|% -9,98
|
|TABGD
|190,30
|4.861.369.791
|% 10,00
|
|THYAO
|221,50
|4.778.326.341
|% 1,19
|
|MIATK
|889,70
|3.772.535.329
|% 7,65
|
|TUPRS
|144,30
|3.273.491.532
|% 2,05
|
|ASTOR
|127,10
|1.944.513.559
|% -2,53
|
|ODAS
|12,79
|1.460.514.384
|% -2,52
|
|EKGYO
|6,63
|610.085.931
|% -1,34
|
|ZOREN
|5,53
|464.655.911
|% 0,36
|
|YKBNK
|17,63
|1.264.668.715
|% 0,51
|
|MHRGY
|5,37
|386.623.678
|% -3,24
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,2602
|28,3102
|% 0,25
|
|Euro
|30,1498
|30,1659
|% 0,51
|
|Sterlin
|34,3518
|34,5240
|% 0,19
|
|Frank
|31,2152
|31,4032
|% 0,04
|
|Riyal
|7,5160
|7,5537
|% 0,07
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.000
|2.000
|3,97
|
|Altın Gr.
|1.817
|1.817
|3,23
|
|Cumhuriyet
|12.237
|12.422
|36,00
|
|Tam
|11.982
|12.056
|-10,00
|
|Yarım
|6.010
|6.053
|-5,00
|
|Çeyrek
|2.996
|3.026
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,27
|23,30
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|21,14
|21,17
|-0,03
|
|B. Petrol
|86,94
|86,94
|0,59
|