***EBEBK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
01.04.2024 09:18
***EBEBK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler EBEBK
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mahmud Muhammed Topbaş tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264663
BIST
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11:139.042
En Düşük
|Değişim
|: -1,10%
|| -100,54
|Açılış
|: 9.234
|
|Önceki Kapanış
|: 9.142
|
9.031
En Yüksek
9.259
11:1332,4388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0404
|Açılış
|: 32,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9500
|
32,5305
En Düşük
32,3477
11:1335,0268
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0102
|Açılış
|: 35,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4500
|
35,1602
En Düşük
34,9495
11:132.355,36
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 27,63
|Açılış
|: 2.355,36
|
|Önceki Kapanış
|: 2.327,74
|
2.362,96
En Düşük
2.325,17
BIST En Aktif Hisseler11:13
|IZINV
|59,55
|41.221.702
|% 9,97
|
|ODINE
|64,20
|53.392.379
|% 9,93
|
|MTRYO
|9,52
|5.116.045
|% 9,80
|
|BASCM
|18,00
|3.187.530
|% 8,70
|
|EUKYO
|28,10
|1.980.207
|% 8,66
|
|VRGYO
|40,56
|52.395.259
|% -9,99
|
|MTRKS
|55,50
|34.878.854
|% -9,98
|
|BINHO
|472,25
|407.869.939
|% -9,96
|
|KRONT
|19,21
|5.722.240
|% -9,81
|
|BOBET
|32,56
|111.246.118
|% -9,76
|
|THYAO
|296,25
|4.339.016.304
|% -0,50
|
|ISCTR
|11,40
|2.392.836.243
|% 2,69
|
|EKGYO
|9,17
|1.649.363.903
|% -8,02
|
|TUPRS
|175,40
|1.487.708.580
|% -0,90
|
|KCHOL
|201,80
|1.350.726.113
|% 1,31
|
|ISCTR
|11,40
|2.392.836.243
|% 2,69
|
|EKGYO
|9,17
|1.649.363.903
|% -8,02
|
|ZOREN
|5,65
|638.697.662
|% -5,04
|
|YKBNK
|28,02
|1.274.134.962
|% 2,49
|
|PETKM
|19,29
|656.947.828
|% -2,72
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,4339
|32,4388
|% 0,12
|
|Euro
|35,0152
|35,0268
|% -0,03
|
|Sterlin
|41,1027
|41,3087
|% -0,88
|
|Frank
|36,1504
|36,3317
|% -0,74
|
|Riyal
|8,6897
|8,7333
|% -0,71
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,13
|25,15
|% 0,66
|
|Platin
|914,92
|916,58
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.027,24
|1.030,25
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|87,26
|87,26
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.257,51
|2.257,86
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:13
daha fazla
-
11:28MOBTL
Yüzde -5.70 oranında düşüşle 5.79 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 923, 515 adet işlem
-
11:27IZENR
Yüzde -7.40 oranında düşüşle 26.02 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 956, 983 adet işlem
-
11:26XU100
Endeks 9, 039 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 13 altında . İşlem hacmi 36, 861.00 milyon TL de
-
11:26FLAP
Yüzde -9.87 oranında düşüşle 9.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 972, 731 adet işlem
-
11:25HEDEF
Yüzde -5.29 oranında düşüşle 25.44 lira fiyatla işlem gören hissede 150, 116 adet işlem