***ECILC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.03.2020 10:00
***ECILC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ECILC]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ECILC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829577
BIST
12:4582.050
En Yüksek
|Değişim
|: -6,64%
|| -5.837,94
|Açılış
|: 88.923
|
|Önceki Kapanış
|: 87.888
|
88.949
En Düşük
82.039
12:456,4673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0394
|Açılış
|: 6,4660
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4140
|
6,4675
En Düşük
6,4177
12:457,1773
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0156
|Açılış
|: 7,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1350
|
7,2016
En Düşük
7,1570
12:45306,42
En Yüksek
|Değişim
|: -2,24%
|| -7,01
|Açılış
|: 306,42
|
|Önceki Kapanış
|: 313,44
|
314,24
En Düşük
305,62
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,30
|36.032.161
|% 10,00
|
|MMCAS
|0,93
|95
|% 9,41
|
|EGCEY
|0,40
|5.959
|% 8,11
|
|COSMO
|1,87
|161
|% 7,47
|
|SELGD
|1,42
|7.525
|% 6,77
|
|AYGAZ
|8,29
|1.467.871
|% -10,38
|
|IHYAY
|0,54
|6.261.263
|% -10,00
|
|GEREL
|1,71
|2.821.719
|% -10,00
|
|DOAS
|6,12
|1.993.572
|% -10,00
|
|HLGYO
|0,99
|5.303.714
|% -10,00
|
|ASELS
|20,66
|405.304.205
|% -9,86
|
|THYAO
|7,44
|344.787.200
|% -9,60
|
|GARAN
|7,89
|263.716.556
|% -3,66
|
|AKBNK
|5,72
|98.088.455
|% -4,19
|
|YKBNK
|1,96
|94.212.659
|% -3,45
|
|TSKB
|0,86
|48.162.782
|% -2,27
|
|IHLGM
|0,78
|39.504.309
|% -9,30
|
|YKBNK
|1,96
|94.212.659
|% -3,45
|
|THYAO
|7,44
|344.787.200
|% -9,60
|
|EKGYO
|1,07
|42.770.362
|% -5,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8421
|7,8814
|% -0,36
|
|Frank
|6,7587
|6,7994
|% -0,10
|
|Riyal
|1,7175
|1,7261
|% 0,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.474
|1.474
|-40,76
|
|Altın Gr.
|308
|308
|-5,29
|
|Cumhuriyet
|2.066
|2.097
|29,00
|
|Tam
|2.054
|2.107
|24,04
|
|Yarım
|993
|1.019
|11,62
|
|Çeyrek
|498
|510
|5,82
|
|Gümüş.Ons
|12,30
|12,36
|-0,57
|
|Gümüş Gr.
|2,55
|2,57
|-0,11
|
|B. Petrol
|30,11
|30,11
|0,06
|