***ECILC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.04.2020 17:27
***ECILC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ECILC]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ECILC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836035
BIST
17:4792.725
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 653,85
|Açılış
|: 93.174
|
|Önceki Kapanış
|: 92.071
|
94.779
En Düşük
92.410
17:476,7688
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0121
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7883
En Düşük
6,6989
17:477,3661
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0475
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3892
En Düşük
7,2810
17:47358,36
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -3,63
|Açılış
|: 358,36
|
|Önceki Kapanış
|: 362,00
|
365,14
En Düşük
355,62
BIST En Aktif Hisseler
|IDEAS
|2,42
|241.660
|% 10,00
|
|TACTR
|2,87
|92.575
|% 9,96
|
|HALKS
|3,32
|214.317
|% 9,93
|
|BERA
|3,11
|41.001.472
|% 9,89
|
|RTALB
|5,02
|7.553.460
|% 9,85
|
|UZERB
|2,68
|174.760
|% -9,76
|
|OZRDN
|2,35
|225.250
|% -9,62
|
|EGCEY
|0,49
|138.965
|% -9,26
|
|NATEN
|16,60
|85.582.636
|% -3,71
|
|SEKUR
|4,17
|4.943.443
|% -3,47
|
|PGSUS
|40,12
|496.010.129
|% 9,56
|
|ODAS
|1,43
|160.151.246
|% -0,69
|
|IHLGM
|1,04
|153.681.325
|% -1,89
|
|HUBVC
|19,76
|138.964.427
|% -1,59
|
|NATEN
|16,60
|85.582.636
|% -3,71
|
|IHLGM
|1,04
|153.681.325
|% -1,89
|
|ODAS
|1,43
|160.151.246
|% -0,69
|
|MTRYO
|2,55
|56.294.386
|% 0,00
|
|HLGYO
|1,23
|20.395.639
|% 0,00
|
|HDFGS
|1,81
|29.661.443
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3211
|8,3628
|% 0,71
|
|Frank
|6,9452
|6,9870
|% 0,72
|
|Riyal
|1,7933
|1,8023
|% -0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.650
|1.651
|-11,20
|
|Altın Gr.
|360
|361
|-1,45
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,13
|15,18
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,30
|3,31
|0,04
|
|B. Petrol
|33,17
|33,17
|0,12
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