***ECILC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.09.2022 16:43
***ECILC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ECILC]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ECILC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063365
BIST
16:323.385
En Yüksek
|Değişim
|: -1,79%
|| -61,60
|Açılış
|: 3.456
|
|Önceki Kapanış
|: 3.447
|
3.494
En Düşük
3.378
16:3218,2645
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0355
|Açılış
|: 18,4030
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4080
|
18,2861
En Düşük
18,2314
16:3218,2971
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0925
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,3332
En Düşük
18,1907
16:32987,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -7,57
|Açılış
|: 987,97
|
|Önceki Kapanış
|: 995,54
|
997,82
En Düşük
987,81
BIST En Aktif Hisseler16:30
|MERKO
|5,39
|74.417.776
|% 10,00
|
|ZOREN
|3,20
|399.216.606
|% 9,97
|
|TRCAS
|14,24
|67.573.587
|% 9,96
|
|KAPLM
|80,05
|32.891.563
|% 9,96
|
|KIMMR
|9,33
|109.244.888
|% 9,89
|
|ROYAL
|6,03
|1.917.450
|% -10,00
|
|HKTM
|34,38
|15.326.973
|% -10,00
|
|ISATR
|406.201,40
|406.201
|% -10,00
|
|GARAN
|23,96
|1.835.910.764
|% -9,99
|
|VAKBN
|11,54
|2.362.487.964
|% -9,98
|
|ASELS
|34,02
|8.401.890.274
|% 3,09
|
|THYAO
|74,65
|5.328.882.597
|% 0,47
|
|YKBNK
|7,08
|4.065.322.352
|% -9,92
|
|KRDMD
|13,58
|3.694.637.090
|% 0,59
|
|ISCTR
|9,16
|3.432.834.063
|% -9,93
|
|YKBNK
|7,08
|4.065.322.352
|% -9,92
|
|EKGYO
|4,25
|1.883.021.685
|% -3,85
|
|ISCTR
|9,16
|3.432.834.063
|% -9,93
|
|KRDMD
|13,58
|3.694.637.090
|% 0,59
|
|ASELS
|34,02
|8.401.890.274
|% 3,09
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2609
|18,2645
|% 0,19
|
|Euro
|18,2877
|18,2971
|% 0,51
|
|Sterlin
|20,9180
|21,0229
|% -0,32
|
|Frank
|19,0019
|19,1163
|% 0,67
|
|Riyal
|4,8442
|4,8685
|% 0,17
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.682
|1.682
|-14,89
|
|Altın Gr.
|989
|990
|-6,01
|
|Cumhuriyet
|6.667
|6.768
|-64,00
|
|Tam
|6.694
|6.757
|-35,00
|
|Yarım
|3.262
|3.303
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.636
|1.651
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,39
|19,42
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,41
|11,43
|-0,10
|
|B. Petrol
|92,35
|92,35
|-1,75
|
Seans Raporu
16:30
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16:45YKBNK
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : TRCAS, BRMEN, AKENR, ZOREN, ULUFA, IHLAS, MERKO, KIMMR, KAPLM, IHEVA
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16:42
Tabandan işlem gören hisse senetleri : NTHOL, ISGYO, PAGYO, HALKB, HKTM, SKBNK, AKBNK, ISATR, GARAN, ISCTR