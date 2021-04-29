***ECILC* *ECZYT*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.04.2021 18:40
***ECILC******ECZYT*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.07.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 25.07.2018 tarihli açıklamasında özetle Eczacıbaşı Holding A.Ş.'nin maliki olduğu İstanbul ili Kartal ilçesindeki taşınmazın konut imarına sahip olacak bölümünde, projenin gerçekleştirilebilmesine yönelik yasal süreçler dahil tüm adımların tamamlanabilmesi halinde, hasılat paylaşımı esaslı bir konut projesi geliştirilebilmesi amacıyla Mesa Mesken Sanayii A.Ş., Nurol İnşaat ve Ticaret A.Ş. ve Tahincioğlu Gayrimenkul İnşaat ve Turizm A.Ş. ("MNT") ile bir "Sözleşme" imzalandığı duyurulmuştu. Eczacıbaşı Holding A.Ş.
(*)
tarafından Şirketimize iletilen bilgiye göre
Sözleşme'nin imzalandığı tarihten bugüne kadar geçen süre göz önünde bulundurulduğunda Taraflar, Sözleşme'de kararlaştırılan esasların değişmiş olması sebebi ile Sözleşme'nin bugün itibarıyla (29.04.2021) feshi konusunda mutabakata varmışlardır. (*) İstanbul ili Kartal ilçesindeki arazinin mülkiyeti Şirketimize ait olmayıp, ana ortağımız Eczacıbaşı Holding A.Ş.'nin mülkiyetindedir. Eczacıbaşı Holding A.Ş.'nin sermayesinde Şirketimiz %37,28 Eczacıbaşı Yatırım Holding A.Ş. %11,54 oranında pay sahibidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932614
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