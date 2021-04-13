***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
13.04.2021 15:44
***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021 - 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
13.04.2021
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Bugün yapılan Genel Kurul Toplantısı'nda, Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetim Şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927433
BIST
17:061.379
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 3,31
|Açılış
|: 1.380
|
|Önceki Kapanış
|: 1.376
|
1.386
En Düşük
1.353
17:068,1500
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0005
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1300
|
8,1754
En Düşük
8,1156
17:069,7301
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0134
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7442
En Düşük
9,6646
17:06457,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 3,53
|Açılış
|: 457,58
|
|Önceki Kapanış
|: 454,05
|
458,54
En Düşük
450,99
BIST En Aktif Hisseler17:06
|QUAGR
|21,90
|1.187.659
|% 9,99
|
|MTRKS
|49,56
|6.616.310
|% 9,99
|
|TKURU
|368,20
|4.585.114
|% 9,98
|
|DERHL
|7,72
|17.596.560
|% 9,97
|
|TUREX
|17,56
|2.212.823
|% 9,96
|
|ISKUR
|364.500,00
|364.500
|% -10,00
|
|MERIT
|197,10
|420.683
|% -10,00
|
|KRTEK
|16,69
|18.548.458
|% -9,98
|
|SONME
|36,46
|956.944
|% -9,98
|
|UTPYA
|18,67
|1.086.837
|% -9,98
|
|EREGL
|17,30
|1.812.804.411
|% 5,49
|
|GARAN
|6,70
|1.069.527.710
|% 1,21
|
|KRDMD
|7,40
|702.009.847
|% 0,82
|
|FENER
|32,46
|614.505.328
|% 3,71
|
|THYAO
|11,77
|611.774.980
|% -1,67
|
|EKGYO
|1,79
|514.303.479
|% -1,65
|
|YKBNK
|2,08
|476.485.974
|% 0,48
|
|TSKB
|1,28
|299.072.779
|% -4,48
|
|GARAN
|6,70
|1.069.527.710
|% 1,21
|
|EREGL
|17,30
|1.812.804.411
|% 5,49
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1473
|8,1500
|% 0,01
|
|Euro
|9,7245
|9,7301
|% 0,14
|
|Sterlin
|11,1663
|11,2223
|% -0,01
|
|Frank
|8,7990
|8,8520
|% -0,03
|
|Riyal
|2,1657
|2,1766
|% -0,03
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.746
|12,58
|
|Altın Gr.
|458
|458
|3,99
|
|Cumhuriyet
|3.029
|3.075
|23,00
|
|Tam
|3.016
|3.094
|25,35
|
|Yarım
|1.458
|1.496
|12,26
|
|Çeyrek
|731
|748
|6,13
|
|Gümüş.Ons
|25,32
|25,35
|0,53
|
|Gümüş Gr.
|6,66
|6,67
|0,16
|
|B. Petrol
|63,91
|63,91
|0,63
|
Seans Raporu
17:06
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17:21ERBOS
Yüzde 6.53 oranında artışla 70.95 lira fiyatla işlem gören hissede 279, 155 adet işlem
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17:20TTRAK
Yüzde 6.93 oranında artışla 212.80 lira fiyatla işlem gören hissede 568, 218 adet işlem
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17:19
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EREGL, KOZAA, OYAKC
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17:19XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 01 artarak (% 0.51 ) 1, 193
-
17:19
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MTRKS, TKURU, BJKAS, KUYAS, YAPRK, TUREX, QUAGR, DERHL