***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 667.812 610.711 232.814 208.968Satışların Maliyeti21 -433.510 -395.377 -141.483 -131.378TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)234.302 215.334 91.331 77.590BRÜT KAR (ZARAR)234.302 215.334 91.331 77.590Genel Yönetim Giderleri22 -54.942 -45.327 -16.000 -14.453Pazarlama Giderleri22 -75.113 -87.954 -22.856 -28.158Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 267.668 144.406 131.393 40.752Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -71.112 -80.089 -26.841 -46.780ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)300.803 146.370 157.027 28.951Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler25 70.272 113.027 807 3Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-164 -124 -151 -118Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar3 7.774 -73.357 3.535 347FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)378.685 185.916 161.218 29.183Finansman Gelirleri26 47.966 3.807 26.995 823Finansman Giderleri26 -32.004 -74.109 -12.558 -28.635SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)394.647 115.614 175.655 1.371Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-65.708 -13.229 -34.616 -321Dönem Vergi (Gideri) Geliri27 -60.292 -23.597 -33.627 -158Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 -5.416 10.368 -989 -163SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)328.939 102.385 141.039 1.050DÖNEM KARI (ZARARI)328.939 102.385 141.039 1.050Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar32 -5 15 0Ana Ortaklık Payları328.907 102.390 141.024 1.050Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç 28 0,48000000 0,14940000 0,20580000 0,00150000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI218.852 135.663Dönem Karı (Zararı)328.939 102.385Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-99.576 22.093Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13, 14, 15, 16 14.684 16.099Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.887 75.376Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 0 -7Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 1.887 383Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler3 0 75.000Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.055 1.921Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 2.253 1.952Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 -198 -31Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler25 -67.072 -79.511Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-10.000 -23.345Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler24 -24.403 -45.845Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler26 14.403 22.500Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler6.021 1.704Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-103.547 51.430Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-80.917 -44Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-22.630 51.474Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler3 -7.774 -1.643Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler27 65.708 13.229Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.252 -41İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler25 -286 -33.126İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.245 -5.382Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler26.271 -24.147Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.180 16.389Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-45.561 -3.772Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-1.927 -3.152Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11.537 8.147Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7.925 952Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)1.690 201Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları227.118 119.096Alınan Faiz24.403 42.339Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler18 -671 -1.286Vergi İadeleri (Ödemeleri)27 -31.998 -24.486YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI69.200 91.960İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri3 2 85.888İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları3 0 -75.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.478 37Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15, 16 -7.371 -2.901Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 8.882 2.746Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -863 -1.802Alınan Temettüler25 67.072 82.992FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-252 -254.381Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri169.960 48.388Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-94.443 -53.749Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-11.354 0Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-132 -20.188Ödenen Temettüler-50.024 -205.578Ödenen Faiz-14.259 -23.254YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)287.800 -26.758NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)287.800 -26.758DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 672.782 619.899DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 960.582 593.141Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 961.400 672.782Finansal Yatırımlar18.213 1.254Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar18.213 1.254Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar6 15.817 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar6 2.396 1.254Ticari Alacaklar207.102 233.489İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8 1.100 1.089İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 206.002 232.400Diğer Alacaklar3.387 138İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8 3.156 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 231 138Türev Araçlar4.848 0Stoklar11 132.241 88.567Peşin Ödenmiş Giderler12 5.355 4.442Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar4.491 224Diğer Dönen Varlıklar19 602 449ARA TOPLAM1.337.639 1.001.345TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.337.639 1.001.345DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar3.379.824 3.358.248Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar67.647 3.689Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar6 63.462 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar6 4.185 3.689Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar6 3.312.177 3.354.559Ticari Alacaklar116 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar116 0Diğer Alacaklar447 373İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8 435 361İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 12 12Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 77.190 73.347Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller14 333.810 346.138Maddi Duran Varlıklar15 5.273 5.202Kullanım Hakkı Varlıkları13 8.494 14.714Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 18.203 14.853Peşin Ödenmiş Giderler12 1.987 1.667Ertelenmiş Vergi Varlığı27 5.506 13.101Diğer Duran Varlıklar19 9.737 9.349TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.840.587 3.836.992TOPLAM VARLIKLAR5.178.226 4.838.337KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar112.599 80.050İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar3.156 2.684Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 3.156 2.684İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar109.443 77.366Banka Kredileri7 101.936 70.650Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 7.507 6.716Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları30.000 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 30.000 0Ticari Borçlar242.852 231.315İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8 12.641 9.594İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 230.211 221.721Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 1.284 1.764Diğer Borçlar10.804 8.522İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 10.804 8.522Türev Araçlar119 18.033Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 2.293 603Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü27 32.785 13.357Kısa Vadeli Karşılıklar4.428 4.786Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18 3.255 3.415Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar17 1.173 1.371Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler19 136 124ARA TOPLAM437.300 358.554TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER437.300 358.554UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar41.769 17.764İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar752 3.242Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 752 3.242İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar41.017 14.522Banka Kredileri7 40.000 10.000Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 1.017 4.522Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 19.498 19.498Uzun Vadeli Karşılıklar5.860 4.118Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 5.860 4.118Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü27 156.847 161.145TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER223.974 202.525TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER661.274 561.079ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar4.516.883 4.277.221Ödenmiş Sermaye20 685.260 685.260Sermaye Düzeltme Farkları20 105.777 105.777Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)3.022.392 3.063.013Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)3.022.392 3.063.013Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.056 -4.056Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)3.026.448 3.067.069Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)10.010 10.010Yabancı Para Çevrim Farkları10.010 10.010Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler20 284.078 231.153Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları80.459 19.280Net Dönem Karı veya Zararı328.907 162.728Kontrol Gücü Olmayan Paylar69 37TOPLAM ÖZKAYNAKLAR4.516.952 4.277.258TOPLAM KAYNAKLAR5.178.226 4.838.337Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler685.260 105.777 -4.058 2.746.184 10.010 199.697 14.818 240.119 3.997.807 37 3.997.844Transferler30.256 209.863 -240.119 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)102 102.390 102.492 -5 102.487Kar Payları-205.578 -205.578 -205.578Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)1.200 1.200 1.200Dönem Sonu Bakiyeler685.260 105.777 -4.058 2.746.286 10.010 231.153 19.103 102.390 3.895.921 32 3.895.953Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler685.260 105.777 -4.056 3.067.069 10.010 231.153 19.280 162.728 4.277.221 37 4.277.258Transferler51.525 111.203 -162.728 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-40.621 328.907 288.286 32 288.318Kar Payları-50.024 -50.024 -50.024Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)1.400 1.400 1.400Dönem Sonu Bakiyeler685.260 105.777 -4.056 3.026.448 10.010 284.078 80.459 328.907 4.516.883 69 4.516.952Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)328.939 102.385 141.039 1.050DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-40.621 102 0 0Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-358 13 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar3 -358 13 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-42.382 89 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler2.119 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi2.119 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-40.621 102 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)288.318 102.487 141.039 1.050Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar32 -5 15 0Ana Ortaklık Payları288.286 102.492 141.024 1.050http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884479BIST