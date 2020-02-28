***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
28.02.2020 16:00
***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )
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Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dön
17:26105.436
En Yüksek
|Değişim
|: -4,51%
|| -4.982,73
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
107.760
En Düşük
99.332
17:266,2400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0396
|Açılış
|: 6,2330
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2574
En Düşük
6,1998
17:266,8427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0210
|Açılış
|: 6,8360
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
|
6,9146
En Düşük
6,8179
17:26325,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,38
|Açılış
|: 325,84
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
323,29
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|3,86
|42.376.883
|% 14,20
|
|HUBVC
|25,70
|16.605.312
|% 11,10
|
|EPLAS
|15,35
|114.629
|% 9,96
|
|MEMSA
|0,37
|1.365.407
|% 8,82
|
|NIBAS
|7,00
|27.133
|% 7,69
|
|BUCIM
|3,38
|1.605.976
|% -11,98
|
|AVGYO
|1,51
|50.345.960
|% -11,70
|
|BAGFS
|14,29
|15.315.985
|% -10,91
|
|VKGYO
|2,35
|70.987.894
|% -10,65
|
|BRYAT
|61,05
|8.027.916
|% -10,15
|
|THYAO
|11,75
|1.558.684.547
|% -3,29
|
|ASELS
|27,60
|1.022.496.550
|% -1,36
|
|GARAN
|9,51
|530.787.859
|% -6,67
|
|AKBNK
|6,75
|295.020.116
|% -6,38
|
|YKBNK
|2,32
|251.356.841
|% -5,31
|
|EKGYO
|1,38
|209.846.801
|% -6,12
|
|IHLGM
|1,21
|166.466.735
|% -6,20
|
|THYAO
|11,75
|1.558.684.547
|% -3,29
|
|ODAS
|1,96
|250.724.217
|% -3,92
|
|YKBNK
|2,32
|251.356.841
|% -5,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9881
|8,0281
|% 0,22
|
|Frank
|6,4318
|6,4706
|% 0,94
|
|Riyal
|1,6585
|1,6668
|% 0,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.624
|1.624
|-12,86
|
|Altın Gr.
|326
|326
|-0,14
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.193
|-15,00
|
|Tam
|2.152
|2.205
|-13,53
|
|Yarım
|1.040
|1.067
|-6,54
|
|Çeyrek
|522
|533
|-3,28
|
|Gümüş.Ons
|17,07
|17,11
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,10
|
|B. Petrol
|50,23
|50,23
|-1,50
|
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